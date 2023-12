Riedbahnstrecke drei Wochen dicht: Was heißt das für Pendler in der Pfalz?

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz fallen ab 2. Januar drei Wochen lang Pendlerzüge aus. Wegen Bauarbeiten auf der Riedbahn in Hessen werden ICEs umgeleitet. Für Regional- und S-Bahnen ist kein Platz mehr.

Besonders stark wirkt sich die Riedbahn-Sperrung ab 2. Januar auf die Strecke von Mainz über Worms und Frankenthal nach Ludwigshafen aus: Vier ICE-Linien, die sonst über die Riedbahn rollen, werden hier umgeleitet. Sie verdrängen Regional- und S-Bahnen. Sogar Autofahrer sind betroffen.

Zahl der S-Bahnen wird halbiert

Die Hälfte der S-Bahnen auf der Linie S6 zwischen Ludwigshafen und Mainz fällt wegen der Riedbahn-Sperrung weg SWR

Die S6 zwischen Mainz und Ludwigshafen fährt nur noch alle 60 Minuten. Bisher gab es einen 30-Minuten-Takt. Und es fallen die bei Pendlern beliebten Expresszüge zwischen der Südpfalz und Mainz weg.

"Das ist ein großes Problem für mich", sagt ein Bahnkunde, der bisher täglich mit dem Regionalexpress von Schifferstadt nach Worms fuhr. Seine Fahrzeit verlängert sich deutlich.

Es ist schade, dass Züge reduziert werden. Man kann nur die Daumen drücken, dass wir Pfälzer mit der Situation klarkommen.

Betroffen ist auch der FWG-Landtagsabgeordnete Patrick Kunz. Er fährt regelmäßig mit dem Expresszug von Schifferstadt zum Landtag nach Mainz. "Die Baumaßnahme ist notwendig", sagt Kunz. "Es ist schade, dass Züge reduziert werden. Es wird eine große Herausforderung. Man kann nur die Daumen drücken, dass wir Pfälzer mit der Situation klarkommen."

S6 hält nicht mehr überall

Um die S6 zu beschleunigen, stoppen die S-Bahnen nicht mehr an den Haltepunkten Mainz-Laubenheim, Alsheim und Mettenheim (beide Kreis Alzey-Worms). Diese Orte sind nur noch per Bus erreichbar. Außerdem verkehrt ein Stadtexpress zwischen Mainz und Ludwigshafen, ebenfalls im Stundentakt.

In Mettenheim, Alsheim und Mainz-Laubenheim halten gar keine Bahnen mehr. Als Ersatz fahren Busse SWR

Landrat Brechtel warnt vor Chaos

Da sich der Regionalverkehr die Strecke mit den ICE-Linien 11,12, 42 und 43 teilen muss, gibt es Befürchtungen, dass sich Verspätungen von ICEs auf den Nahverkehr auswirken.

Die Ausweichstrecken dürfen nicht ins Chaos gestürzt werden.

Der Vorsitzende des Nahverkehrs-Zweckverbands, Landrat Fritz Brechtel aus Germersheim, warnt: "Die Ausweichstrecken dürfen nicht ins Chaos gestürzt werden. Die ausgedünnten Pendler-Verbindungen müssen einen erhöhten Zuverlässigkeitsgrad aufweisen."

Schranken an Bahnübergängen bleiben länger zu

An sieben Bahnübergängen zwischen Mainz und Worms sind wegen der umgeleiteten Züge die Schranken wesentlich länger geschlossen als sonst SWR

Betroffen sind sogar die Autofahrer: Der Nahverkehrs-Zweckverband weist darauf hin, dass wegen der vielen Züge auf der Strecke zwischen Mainz und Worms an Bahnübergängen die Schranken wesentlich länger geschlossen bleiben als sonst. Betroffen seien sieben Bahnübergänge in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) , Alsheim, Mettenheim, Osthofen (alle Kreis Alzey-Worms) und Worms.

Urlauber brauchen mehr Fahrzeit zum Flughafen

Vom Mannheimer Hauptbahnhof fährt ein "ICE-Bus" ohne Zwischenhalt zum Flughafen Frankfurt. Fahrtzeit rund eine Stunde SWR

Urlauber, die mit der Bahn zum Flughafen Frankfurt möchten, müssen wesentlich mehr Zeit einplanen. Es gibt keine Direktzüge mehr von Mannheim zum Flughafen. Entweder muss man in Frankfurt Hauptbahnhof bzw. Mainz umsteigen. Oder einen Bus nehmen, der vom Mannheimer Hauptbahnhof zum Flughafen Frankfurt fährt. Der braucht laut Bahn für die Strecke rund eine Stunde Fahrzeit.

Auswirkungen der Riedbahn-Sperrung für Rheinland-Pfalz Während der Sperrung der Riedbahn (2. bis 21. Januar sowie 15. Juli bis 14. Dezember 2024) werden vier ICE-Linien über die Strecke von Mainz über Worms und Frankenthal nach Ludwigshafen umgeleitet. Um Platz zu schaffen für die ICEs wird die Zahl der Regional- und S-Bahnen auf der Strecke halbiert. Unter anderem entfallen die Expresszüge zwischen Mainz und der Südpfalz. Um Zeit zu sparen, stoppen die S-Bahnen nicht mehr an den Haltepunkten Mainz-Laubenheim, Alsheim und Mettenheim (beide Kreis Alzey-Worms). Als Ersatz fahren Busse. Nachts von 23 bis 5 Uhr ist die Strecke für Güterzüge reserviert. Als Ersatz fahren Busse zwischen Mainz und Ludwigshafen. Pro Tag werden außerdem rund 15 Güterzüge über die Alsenzbahn umgeleitet, also von Bingen über Bad Münster am Stein (Kreis Bad Kreuznach) und Rockenhausen (Donnersbergkreis) nach Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern). Urlauber müssen bei der Fahrt zum Flughafen Frankfurt mehr Zeit einplanen. Denn sie müssen immer in Mainz oder Frankfurt HBF umsteigen. Oder einen Bus von Mannheim HBF zum Flughafen nehmen - Fahrzeit rund eine Stunde. Die ICEs und TGVs aus Paris fahren nicht mehr bis Frankfurt, sondern enden in Mannheim. Zudem werden mehrere ICEs und ECs komplett gestrichen, unter anderem der ICE von Kaiserslautern nach Dresden und der EC von Landstuhl über Kaiserslautern nach Graz. An sieben Bahnübergängen zwischen Mainz und Worms brauchen Autofahrer viel Geduld. Wegen des dichten Zugverkehrs bleiben die Schranken wesentlich länger zu als sonst, unter anderem in Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) und Osthofen (Kreis Alzey-Worms). (Quellen: Deutsche Bahn und ZÖPNV-Süd)

Auch ICEs fallen weg

Nicht alle ICE-Linien werden durch Rheinland-Pfalz umgeleitet. Einige enden vorzeitig in Mannheim oder Frankfurt. Die ursprünglichen Ziele, z.B. Karlsruhe und Stuttgart, werden nicht angesteuert. SWR

Die ICE-Züge, die über die Strecke Mainz - Worms - Ludwigshafen umgeleitet werden, brauchen zwischen Mannheim und Frankfurt laut Bahn rund 30 Minuten länger als bisher. Mehrere ICE-Linien werden während der Bauphase verkürzt.

ICEs und TGVs von Paris enden bereits in Mannheim. Die ICE-Linien 26 und 55, die aus Richtung Norden kommend normalerweise Karlsruhe bzw. Stuttgart erreichen, fahren nur bis Frankfurt. Züge der ICE-Linie 47 (Stuttgart - Dortmund) enden schon in Mannheim. In der Westpfalz werden der ICE Kaiserslautern - Dresden und der EC Landstuhl - Kaiserslautern - Graz komplett gestrichen.

CDU-Abgeordneter: "Ich finde die Bauarbeiten gut"

Die Regionalexpress-Züge von Karlsruhe über Germersheim, Speyer, Schifferstadt, Ludwigshafen und Frankenthal nach Mainz und Frankfurt fallen während der Riedbahn-Sperrung weg. SWR

Die Bahn bittet Passagiere, sich im Internet oder per Bahn-App genau zu informieren, ob und welche Züge fahren. Der CDU-Landtagsabgeordnete Johannes Zehfuß aus Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hat das getan. Seine Expressverbindung zum Landtag in Mainz entfällt ab dem 2. Januar.

Ich finde es gut, wenn gebaut wird. Dann muss man als Bahnnutzer halt mit den entsprechenden Einschränkungen leben, mit der Freude auf eine Verbesserung danach.

Dennoch klagt Johannes Zehfuß nicht. Er finde es gut, dass gebaut wird und die Bahn dadurch pünktlicher und zuverlässiger werde, sagt er. "Wenn gebaut wird, muss man als Bahnnutzer mit den entsprechenden Einschränkungen leben, mit der Freude auf eine Verbesserung danach".