Wo fallen wegen des Streiks in Rheinhessen Busse aus?

In Rheinhessen und an der Nahe fallen am MIttwoch erneut zahlreiche Busse aus. Der Grund dafür ist, dass die Gewerkschaft Verdi die privaten Busunternehmen zum Streik aufgerufen hat.

Die KRN schätzt, dass rund 15 Prozent ihrer Fahrten ausfallen könnten, wobei wohl vor allem der Landkreis Bad Kreuznach betroffen ist. Aber auch im Kreis Mainz-Bingen und im Kreis Alzey-Worms müssen Pendlerinnen und Pendler damit rechnen, dass ihr Bus nicht fährt. Die Linien, die von den Verkehrsunternehmen selbst betrieben werden, sind nicht betroffen. Aber sowohl die KRN als auch die Mainzer Mobilität haben ja Subunternehmen, die für sie fahren, zum Beispiel DB Regio Bus Mitte oder Scherer Reisen und die könnten streiken. Schulbusse sind nach Angaben des RNN auch wieder betroffen, hier trifft es vor allem den Landkreis Alzey-Worms. In Worms stehen voraussichtlich auch alle Stadtbusse still und die Mainzer Mobilität rechnet damit, dass bei ihnen so 10 bis 15 Prozent der Fahrten ausfallen.