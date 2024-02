Am Donnerstag und Freitag Streik im privaten Busgewerbe in RLP

per Mail teilen

Schlechte Nachrichten für alle, die in Rheinland-Pfalz auf Busse angewiesen sind: Beschäftigte im privaten Omnibusgewerbe werden am Donnerstag und Freitag die Arbeit niederlegen.

Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, soll der Ausstand am Donnerstagmorgen um 3 Uhr beginnen und bis zum Ende der letzten Schicht am Freitag dauern. Betroffen sind demnach folgende Betriebe an sämtlichen Standorten:

DB Regio Bus Mitte in der Pfalz, Worms und Alzey-Worms

in der Pfalz, Worms und Alzey-Worms DB Regio Bus Rhein-Mosel im Norden von Rheinland-Pfalz

im Norden von Rheinland-Pfalz Jörg Orthen GmbH in der Region Koblenz und dem Westerwald

Koblenzer Verkehrsbetriebe

Martin Becker GmbH im Westerwald

MB Moselbahn im Raum Trier und im Kreis Bernkastel-Wittlich

MVB in Neuwied

Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld

Palatina Bus in der Südpfalz

in der Südpfalz Stadtbus Zweibrücken

Stemmler-Bus im Hunsrück

SVG Scherer Verkehrs GmbH in der Region Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz

in der Region Bad Kreuznach, Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Cochem-Zell, Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz VRW im Westerwald

im Westerwald Westerwaldbus im Kreis Altenkirchen

im Kreis Altenkirchen Zickenheiner GmbH in der Region Koblenz, dem Westerwald und dem Hunsrück

Schüler und Pendler müssen sich Alternativen suchen

Ver.di erwartet, dass sich auch Beschäftigte aus anderen Betrieben dem Streik anschließen werden. Aller Voraussicht nach würden weite Teile des Landes von dem Ausstand betroffen sein. Ebenso betroffen sein dürfte der gesamte Überlandverkehr in den betroffenen Regionen und Gemeinden. Auch der Berufspendler- und der Schülerverkehr werde in vielen Teilen des Landes am Donnerstag und Freitag nicht stattfinden können.

"Wir halten den Druck auf den Arbeitgeberverband VAV aufrecht", sagte ver.di-Verhandlungsführer Marko Bärschneider. Am 11. März wird die Gewerkschaft demnach das Ergebnis einer Urabstimmung über einen unbefristeten Streik bekanntgeben. Nach ersten Hochrechnungen hätten sich bereits 98,7 Prozent der befragten Mitglieder für einen solchen Schritt ausgesprochen.

Große Kluft zwischen Tarifparteien

Ver.di hatte die laufenden Tarifverhandlungen vor knapp drei Wochen für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaft fordert monatlich 500 Euro mehr Lohn und Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3.000 Euro für die Beschäftigten. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) bietet 2,5 Prozent mehr Lohn an.