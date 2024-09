Am Freitag gehen in ganz Deutschland wieder Aktivisten von Fridays for Future auf die Straßen. Auch in Koblenz und in Simmern im Hunsrück demonstrieren sie für mehr Klimaschutz.

Am 20. August 2024 finden weltweit zahlreiche Proteste statt, die auf die Klimakrise aufmerksam machen und die Politik zum Handeln auffordern wollen. Auch Fridays for Future Deutschland hat zu Demonstrationen aufgerufen. Kundgebung vor dem Koblenzer Hauptbahnhof Die Aktivisten fordern, dass Deutschland aus Kohle, Öl und Gas aussteigen und stattdessen seinen Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen soll. "Das ist auch für Koblenz ein wichtiges Thema", sagt Luca Braun von der Koblenzer Ortsgruppe. Immerhin habe die Stadt bereits 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Demonstrationen in Koblenz und Simmern im Hunsrück In Simmern treffen sich die Demo-Teilnehmer um 13:30 Uhr auf dem Schlossplatz und laufen von dort zum Busbahnhof. In Koblenz startet der Demonstrationszug um 16 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Für Luca Braun ist klar: "Photovoltaikanlagen müssen auf jedes Dach!" Und auch das Thema Dämmung solle bei Neubauten direkt in die Planungen einbezogen werden. Diesen Forderungen wollen die Koblenzer Klimaaktivisten bei ihrer Kundgebung vor dem Hauptbahnhof Nachdruck verleihen. Koblenz Klage vor dem Bundesverfassungericht Klimawandel: Darum verklagt diese Ärztin aus Koblenz die Bundesregierung Immer mehr Hitze und Dürre, mehr Starkregen und Hochwasser: Mareike Bernhard findet, dass die Regierung zu wenig für den Klimaschutz tut - und zieht vor das Bundesverfassungsgericht. 10:00 Uhr SWR4 am Donnerstag SWR4 Protest richtet sich gegen Änderung des Klimaschutzgesetzes Ihr Protest richtet sich auch gegen die Änderung des Klimaschutzgesetzes. Dabei sind die CO2-Einspar-Ziele für die einzelnen Sektoren wie beispielsweise Verkehr, Landwirtschaft oder Gebäude weggefallen. Stattdessen werden nun der gemeinsamen Treibhausgasemissionen aller Sektoren betrachtet. Fridays for Future Deutschland kritisiert, dass so darüber hinweg getäuscht werde, dass die Bundesregierung ihre selbstgesteckten Ziele für einige Sektoren nicht erreicht habe. Die Koblenzer Ortsgruppe hat deshalb Mareike Bernhard als Rednerin eingeladen. Die Ärztin engagiert sich bei Health for Future und hat zusammen mit weiteren Mitstreitern eine neue Klimaklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.