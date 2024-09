Die Abgeordneten des RLP-Landtags befassen sich heute mit dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Ahr-Flut. Ministerpräsident Schweitzer (SPD) hat im Vorfeld der Debatte Fehler der Landesregierung bei der Flut eingeräumt.

Die Debatte im rheinland-pfälzischen Landtag läuft seit 9:30 Uhr. Sie können sie hier im Livestream mitverfolgen:

Zu Beginn der Sitzung bezeichnete Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) den Untersuchungsausschuss als beispiellos. Kein anderer U-Ausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags habe mehr Sitzungen abgehalten, mehr Zeugen vernommen und mehr Sachverständige gehört. Der Ausschuss sei seiner immensen Verantwortung immer gerecht geworden, so der Landtagspräsident: "Als Parlament sind wir es den Betroffenen schuldig, Ursachen aufzuklären und politische Verantwortung herzustellen."

Bei aller politischen Kontroverse und Unterschiedlichkeit habe das Gremium gezeigt, wie wirksam und erforderlich parlamentarische Aufklärung und politische Bewertung sein könnte. Hering versicherte den Menschen an der Ahr, der Landtag werde sie und die Opfer der Katastrophe nicht vergessen.

Sichtbar bewegt schaute der Ausschussvorsitzende Martin Haller von der SPD auf die drei Jahre Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe zurück. Haller sagte, man werde mit dem Ausschuss und seinen Ergebnissen keine Wunden heilen können. Aber er hoffe, dass man zur Linderung beitrage. "Dieser Ausschuss hat sicherlich nicht alle Erwartungen erfüllt, aber er hat alles versucht, mit enormem Einsatz aller Beteiligten."

Haller dankte den mehr als 200 Zeuginnen und Zeugen. Ohne ihre Aussagen wäre der Ausschuss nie in der Lage gewesen, seine Arbeit zu verrichten. Mit der Debatte über den Abschlussbericht des U-Ausschusses Flutkatastrophe ist die parlamentarische Aufarbeitung abgeschlossen.

CDU-Obmann wirft Landesregierung erneut Versagen vor

Dirk Herber, der CDU-Obmann im Ausschuss, attackierte die Landesregierung erneut scharf. So habe sie sich am Tag der Flut nicht ausreichend darum gekümmert, ob wirklich alles getan werde, um die Menschen in Gefahr rechtzeitig zu warnen oder in Sicherheit zu bringen. "Sie haben die Menschen im Stich gelassen", sagte Herber.

Er warf der Landesregierung und den Regierungsfraktionen SPD, Grünen und FDP auch vor, sich nur bedingt an der Aufklärung der Vorgänge während der Flut beteiligt zu haben. Das Aufklärungs-Versprechen habe sich auf den damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), erschöpft. Damit habe man das eigene Führungsversagen und begangene Fehler kaschieren wollen.

Dem neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) hielt Herber vor, sich wie seine Vorgängerin Malu Dreyer nicht bei den Menschen im Ahrtal entschuldigen zu wollen.

SPD und Grüne weisen Vorwürfe zurück

SPD-Obmann Nico Steinbach hielt Herber Populismus vor, seine Aussagen hätten nichts mit Aufklärung zu tun, sondern seien vielmehr "hart an der Grenze zur Unwahrheit". Im Untersuchungsausschuss sei sehr gute Arbeit geleistet worden, das dürfe nicht beschädigt werden. Pföhler trage nach Auffassung der SPD - anders als Herber behaupte - nicht die alleinige Schuld. Der frühere Landrat sei seiner Verantwortung als oberster Katastrophenschützer im Ahrtal aber nicht gerecht geworden.

Der Obmann der Grünen, Carl-Bernhard von Heusinger, warf Herber vor, den Pfad der Sachlichkeit mit seiner Rede verlassen zu haben.

Zum Teil unterschiedliche Bewertungen im Abschlussbericht

Anfang August hatte der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal seinen Abschlussbericht vorgelegt. Der Ausschuss hatte die Aufgabe, Versäumnisse und Verantwortlichkeiten vor, während und nach der Flut im Ahrtal im Juli 2021 mit mindestens 135 Toten zu klären. In 47 Sitzungen vernahmen die Abgeordneten Zeugen und Sachverständige. Dabei wurden Defizite im Katastrophenschutz offengelegt. Zu den Mängeln gehörten schlechte Kommunikation, unklare Zuständigkeiten sowie fehlende Warnketten- und Alarmpläne.

Bei der Vorlage des Abschlussberichtes waren sich die Fraktionen der Ampelregierung und der Opposition einig, dass der Ausschuss die größte Katastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz akribisch aufgearbeitet hat. Die Erkenntnisse bewerten die Regierungsfraktionen und die Opposition jedoch sehr unterschiedlich. SPD, Grüne und FDP sahen die Verantwortung bisher ausschließlich bei Jürgen Pföhler (CDU), dem damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler.

Ministerpräsident Schweitzer räumt Fehler der Landesregierung ein

Ministerpräsident Schweitzer hat am Donnerstag erstmals auch Fehler auf Landesebene eingeräumt. Er hat in einer SWR-Dokumentation zur Flutkatastrophe gesagt: "Ich will Ihnen ganz offen sagen: Es wird keine politische Instanz und Ebene geben, die von sich sagen kann, es ist genau alles so gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Das ist nicht möglich nach den Erfahrungen der Flutnacht".

Damit hat die Landesregierung erstmals auch eigenes Fehlverhalten eingeräumt. Die Landesregierung unter der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte das stets bestritten.

Die Opposition hatte zwar auch eklatantes Versagen beim damaligen Landrat Pföhler gesehen, aber auch immer wieder auf Versäumnisse der Landesregierung hingewiesen, unter anderem weil die Menschen an der Ahr zu spät gewarnt wurden. Die Oppositionsfraktionen fordern nach wie vor zwei Rücktritte - den des grünen Umweltstaatssekretärs Erwin Manz und den des Präsidenten der Katastrophenschutzbehörde ADD, Thomas Linnertz.

Diese Forderung dürfte auch in der abschließenden Debatte zur Arbeit des Ausschusses erneut erhoben werden.