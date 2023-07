Ahrtal-Podcast von SWR und WDR gewinnt Deutschen Podcast Preis

Auszeichnung für die gemeinsame Produktion vom SWR und WDR: Der Podcast "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" hat den Deutschen Podcast Preis 2023 gewonnen.

Bei der Preisverleihung am Donnerstagabend in Berlin gab es die Auszeichnung für den Podcast über die Flutkatastrophe an der Ahr in den Kategorien Beste Recherche und Bestes Skript/Beste Autorin.

"Wir sind sehr stolz auf diesen Preis", so Monica Mellino, SWR-Hauptabteilungsleiterin Zentrale Entwicklung und Regionen RP. Der Erfolg von "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" zeige, wie wichtig es sei, in Kooperationen die richtigen Partner zusammenzubringen, um in der ARD gemeinsam etwas Großes zu schaffen.

Im Podcast geht es um das Schicksal von Johanna Orth, einer damals 22-jährigen Konditormeisterin, die in den Fluten der Ahr ums Leben gekommen ist. In teils sehr emotionalen Szenen erzählen Johannas Eltern über die letzten Stunden von Johanna und ihre Suche. Außerdem widmet sich der vor einem Jahr erschienene Podcast der politischen Aufarbeitung der Flutkatastrophe. Der Podcast hatte bereits im Juni den zweiten Platz beim Publikumsvoting des Grimme-Online-Awards belegt.

Update-Folge erscheint am Freitag

Ein Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Folgen wird am Freitag eine weitere Folge des Podcasts veröffentlicht. In dieser schaut Podcast-Host Marius Reichert darauf, wie es den den Eltern von Johanna nach knapp zwei Jahren geht, wie sie mit ihrer Trauer umgehen und was sich seit dem ersten Jahrestag politisch im Zusammenhang mit der Flut getan hat.

Die neue Folge "Ein neues Leben" ist ab Freitag, den 7. Juli zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf weiteren Podcast-Plattformen zu finden.

Gemeinschaftsproduktion von SWR und WDR

Der Podcast erschien im Juli 2022 zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal und ist eine Eigenproduktion von SWR und WDR. Bisher erreichte er in der ARD Audiothek und auf anderen Podcast-Plattformen mit insgesamt knapp 600.000 Streams mehr als 150.000 Menschen.

Neben Host Marius Reichert hat ein Team von mehr als 14 Personen aus beiden Sendeanstalten an dem Podcast mitgewirkt. Maßgeblich beteiligt an der Produktion waren auch eine Journalistin und ein Journalist aus dem SWR Studio Koblenz.