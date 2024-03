per Mail teilen

Heftiger Streit im Ahrtal: Sechs Gemeinderäte sind in Schuld zurückgetreten. Sie sagen, Bürgermeister Lussi habe eigenmächtig Entscheidungen getroffen. Helmut Lussi wehrt sich.

In Schuld an der Ahr ist fast der halbe Gemeinderat zurückgetreten. Von 13 Mitgliedern haben sechs ihr Amt niedergelegt. Sie werfen Ortsbürgermeister Helmut Lussi (parteilos) vor, er habe dem Gemeinderat Informationen zum Wiederaufbau des Dorfes vorenthalten und eigenmächtig Entscheidungen getroffen.

In einem offenen Brief der zurückgetretenen Gemeinderatsmitglieder heißt es: "Informationen wurden gefiltert, verspätet oder gar nicht zur Verfügung gestellt. Entscheidungen im Alleingang getroffen, bis hin zu beschlusswidrigen Unterschriften."

Verärgert über einen Vergleich der Dörfer Schuld und Insul

Besonders sauer sind die zurückgetretenen Gemeinderäte über einen Artikel von Focus Online. Darin werden die von der Flutkatastrophe zerstörten Orte Schuld und Insul gegenüberstellt. Während in Insul alles wieder aufgebaut ist, hat sich in Schuld kaum etwas getan, heißt es in dem Artikel.

Bürgermeister Lussi soll laut dem Artikel gesagt haben, in Schuld herrsche Neid und Missgunst. Deshalb komme der Wiederaufbau nicht voran.

Die Vorwürfe treffen nicht zu. Es ist eine Hetzkampagne. Man will mich diffamieren.

Ortsbürgermeister weist die Vorwürfe zurück

Helmut Lussi, der seit 2004 ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in Schuld ist, weist die Vorwürfe zurück. Er spricht von einem gezielten Vorgehen gegen ihn: "Die Vorwürfe treffen nicht zu. Es ist eine Hetzkampagne. Man will mich diffamieren."

Eigentlich wollte der 68-Jährige bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 nicht mehr antreten. Doch viele Bürger hätten ihn angesichts der aktuelle Entwicklung bestärkt, sich einer Wiederwahl zu stellen, sagte Lussi dem SWR. Das werde er nun auch tun.

Ortsbürgermeister Helmut Lussi (parteilos) aus Schuld an der Ahr fühlt sich diffamiert. SWR

Trotz der Rücktritte ist der Gemeinderat beschlussfähig

Trotz der sechs Rücktritte ist der Ortsgemeinderat noch beschlussfähig, sagte Guido Nisius (CDU). Er ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, zu der die Ortsgemeinde Schuld gehört. Laut Nisius werden jetzt Listenbewerber abgefragt, die bei der Kommunalwahl 2019 nicht den Sprung in den Gemeinderat geschafft hatten, ob sie nachrücken möchten.

Ortsbürgermeister Lussi sagte dem SWR, er gehe davon aus, dass bei der Gemeinderatsitzung am kommenden Dienstag in Schuld drei Nachrücker verpflichtet werden.