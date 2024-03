per Mail teilen

Die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind hin- und hergerissen: Sie sehen den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe als große Chance, kritisieren aber das langsame Tempo. Das ergab eine Umfrage.

Wie ist die Stimmung im Ahrtal nach der Flutkatastrophe? Das wollte die Stadtverwaltung von Bad Neuenahr-Ahrweiler wissen und hat eine große Umfrage in Auftrag gegeben. 1.500 Einwohner und 300 Touristen haben geantwortet. Die Umfrage brachte überraschende Ergebnisse.

Wiederaufbau ist "eine große Chance"

Eine gewaltige Mehrheit, nämlich 85 Prozent der Befragten, sieht den Wiederaufbau nach der Flut als große Chance, um Bad Neuenahr-Ahrweiler klimabewusster, lebenswerter und attraktiver zu gestalten. Die Stadt könne dadurch grün, familienfreundlich und modern werden, so der Wunsch vieler Befragten.

Viele Baustellen behindern den Verkehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler und verärgern die Bürger. SWR Martin Gärtner

Kritik am Tempo des Wiederaufbaus

83 Prozent der Befragten kritisieren allerdings, dass der Wiederaufbau viel zu lange dauert. Als Hauptkritikpunkte werden genannt: Chaos im Straßenverkehr, zu viele Baustellen, Bürokratie und Stillstand. Auf die Frage, wie lange der Wiederaufbau noch dauern wird, schätzen 51 Prozent der Befragten 5 bis 10 Jahre. 29 Prozent befürchten sogar, dass die Arbeiten noch bis zu 20 Jahre dauern könnten.

Wir werden künftig noch transparenter über einzelne Etappen und die Dauer von Baumaßnahmen informieren.

Anwohner in Bad Neuenahr-Ahrweiler wünschen sich mehr Infos

Die Menschen bemängeln in der Umfrage außerdem, dass es zu wenig Informationen von der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler gebe. Nur 42 Prozent fühlen sich demnach ausreichend informiert. Bürgermeister Guido Orthen (CDU) versprach, die Bürger künftig schneller und ausführlicher zu informieren.

Aus Sicht von Bürgermeister Guido Orthen hat sich die Befragung für die Stadtverwaltung gelohnt und "sehr wichtige Erkenntnisse gebracht". Künftig soll es weitere Umfragen geben. SWR

Trotz der vielen Bauarbeiten geben 62 Prozent der Befragten an, dass sie gerne in Bad Neuenahr-Ahrweiler lebten. Fast 70 Prozent sagen, dass fast drei Jahre nach der Flutkatastrophe Alltag in der Kurstadt wieder möglich sei.

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler plant weitere Umfragen

Bürgermeister Orthen sagte, die Umfrage habe sich gelohnt. Sie habe der Verwaltung sehr wichtige Erkenntnisse gebracht. Die Stadt plane in den kommenden Jahren, ihre Bürger und die Touristen regelmäßig zu befragen.