Der Wahlkreis ist wirtschaftlich stark durch den Weinbau geprägt. Neustadt ist eine der größten Weinbaugemeinden in Deutschland. Neustadts Winzer allein erzeugen jedes Jahr auf rund 2.000 Hektar Anbaufläche etwa 20 Millionen Liter Wein. Neustadt hat sogar einen eigenen Weincampus, eine wissenschaftliche Einrichtung für die Forschung und Lehre in den Bereichen Weinbau und Önologie. Hier wurde auch der erste duale Studiengang Deutschlands im Fach Weinbau und Önologie eingeführt. In der Weinmetropole hat zudem der bekannte Meininger Verlag seinen Sitz. 1929 initiierte der Verlagsleiter das Deutsche Weinlesefest und die Wahl der Deutschen Weinkönigin.

Auch der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Allein in Neustadt gibt es knapp 2.000 Gästebetten in allen Kategorien. Dem Dienstleistungsbereich kommt ebenfalls eine sehr hohe Bedeutung zu.

Des Weiteren gibt es zahlreiche Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit, Handel, Handwerk, Automotive, Baumarkt, Sport, dem Verlagswesen oder der Kreativwirtschaft.

Zu den größten Arbeitgebern in Neustadt an der Weinstraße zählt die eigene Stadtverwaltung. Das Marienhaus-Klinikum Hetzelstift beschäftigt gut 800 Mitarbeiter in Neustadt. Außerdem gibt es viele mittelständische Betriebe zum Beispiel in der Metallindustrie, wie die Firma Ball Packaging Europe GmbH, die in Haßloch eine Zweigstelle hat. Die Firma stellt Getränkedosen und Verpackungen her. Die Gruppe Gottlieb Duttenhöfer GmbH &Co. KG in Haßloch produziert Metallverpackungen für die Chemiebranche.

Weil der Wahlkreis sehr waldreich ist, spielt auch die Forst- und Holzwirtschaft eine Rolle. In Neustadt befindet sich die Zentralstelle der Forstverwaltung der Landesforsten Rheinland-Pfalz. In Neidenfels hat die Glatz-Gruppe, ein Papierhersteller, seinen Sitz. In Weidenthal ist die Pfälzische Parkettfabrik ansässig.