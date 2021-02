Ein kühles Pils am Mühlenteich ist im Wahlkreis 17 genauso angesagt wie der Aperol Spritz mit Blick auf den Kurpark. Im Mittelpunkt aber steht natürlich der Nahewein direkt beim Winzer, in der Vinothek oder in einem der zahlreichen Restaurants.

Wandern in den Weinbergen oder im Soonwald, Radwandern an der Nahe oder mit dem Mountainbike über den Flowtrail in Stromberg, Wassergymnastik im Thermalbad oder einfach nur Planschen im Freibad.

Wer hier nicht in Bewegung kommt, ist selbst schuld. Und so macht der Wahlkreis auch sportlich gesehen von sich reden und kann einige Medaillen aufweisen, darunter Olympia-Gold von der Trampolinturnerin Anna Dogodnaze und dem Slalom-Kanuten Thomas Schmidt.

Die Stadt Bad Kreuznach als Zentrum des Wahlkreises 17 hat vor ein paar Jahren die 50.000er Marke bei der Einwohnerzahl geknackt und auch die umliegenden Gemeinden sind beliebte Wohnorte.

Viele haben eine gute Verkehrsanbindung in die Ballungsräume. Die Autobahn 61 schließt den Wahlkreis im Norden und Osten ein, die Bahn geht an der Nahe entlang zur Rheinstrecke. Der Ausländeranteil in der Stadt Bad Kreuznach liegt mit knapp 19 Prozent über dem landesweiten Durchschnitt.