Koblenz ist seit gut 60 Jahren ein großer und wichtiger Standort der Bundeswehr. Doch die Bedeutung hat sich verändert. Ende der 1950er Jahre stationierte die Bundeswehr tausende Soldaten in den Kasernen, die von den Franzosen nach dem 2. Weltkrieg an die Bundesrepublik zurückgegeben wurden.

Heute werden viele ehemalige Kasernenflächen anders genutzt. Auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne auf der Niederberger Höhe sollen beispielsweise Wohnungen entstehen. Außerdem haben in Koblenz das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), der Sanitätsdienst und das Zentrum Innere Führung ihren Sitz. Auch in den nächsten Jahren soll Koblenz ein zentraler Standort für die Bundeswehr bleiben.

In den vergangenen Jahren haben sich in Koblenz viele neue Firmen angesiedelt. Zudem profitiert die Stadt immer noch von der Bundesgartenschau im Jahr 2011, der ersten in Rheinland-Pfalz überhaupt. Damals gab es einen Schub in der Stadtentwicklung: Uferpromenaden wurden neu gestaltet, Teile der Festung und des Schlosses wurden saniert und die Seilbahn über den Rhein hoch zur Festung Ehrenbreitstein wurde gebaut. Sie ist heute ein weiteres Wahrzeichen der Stadt.