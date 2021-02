Ein Wahrzeichen der Stadt Frankenthal sind die gut erhaltenen, triumphbogenartigen Stadttore aus dem 18. Jahrhundert im Norden und Süden der Stadt. In Frankenthal sitzt eines der acht Landgerichte des Landes Rheinland-Pfalz.

Außerdem ist die Stadt für ihren Wochenmarkt bekannt, der dienstags und freitags auf dem Rathausplatz mit einem reichhaltigen Angebot aus überwiegend regionalen Produkten aufwartet. Er gilt ist als einer der schönsten in der Region.

Frankenthal ist umgeben von Feldern, Obstplantagen und Weinbergen. Die Erkenbart Ruine ist das älteste Baudenkmal in Frankenthal, hier werden im Sommer in den historischen Mauern Open-Air Filme gezeigt, im Winter wird eine Eislaufbahn aufgebaut.

Kulturell hat Frankenthal viel zu bieten. So führt das stadthistorische Erkenbert-Museum durch rund 1.500 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte der ehemaligen Festungs- und Garnisonsstadt, das Congressforum Frankenthal bietet jedes Jahr mehrere hundert Veranstaltungen an, außerdem gibt es in Frankenthal ein Kulturzentrum sowie ein Theater.

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zieht das Schloss in Kleinniedesheim mit einem Pavillon im früheren Schlosspark die Besucher an. Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim wartet mit einer Freilichtbühne auf und ist vor allem für seinen Silbersee bekannt – Kiesgrube und Naherholungsgebiet in einem.