Die Menschen im Wahlkreis 12 Mayen leben in einem Paradies für Wanderer und Naturliebhaber mit zerklüfteten Felsen, Wiesentälern und idyllischen Bachläufen. Auch kulturell hat die Landschaft zwischen Eifel, Mittelrhein und Untermosel viel zu bieten.

Der Wahlkreis 12 Mayen umfasst die Stadt Mayen, die Verbandsgemeinden Maifeld und Vordereifel und zudem die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel. Zur Letztgenannten gehören 17 Gemeinden vom Mittelrhein bis an die Untermosel.

Die Rhein- und Mosellandschaft ist bekannt für ihre steilen Weinberge, in denen hervorragende Rieslingtrauben reifen. Daraus werden oft Spitzenweine gekeltert, die die Besucher bei einem der traditionellen Wein- und Heimatfeste probieren können. Viele nehmen sich danach ein paar Flaschen für Zuhause mit.

Auf den Höhen des Maifeldes locken weite fruchtbare Felder auf sanft gewellten Hügeln. Hier gibt es Orte mit schönen Fachwerkhäusern, stolze Burgen und malerische Kapellen.

Der Wahlkreis 12 Mayen liegt in einer Region, um die sich Sagen und Mythen ranken, etwa um die Burg Thurant in Alken an der Mosel oder die Genovevaburg in Mayen. Kelten, Römer, mittelalterliche Burgherren, die Preußen und auswärtige Eroberer haben ihre Spuren hinterlassen und die Gegend geprägt.

Landei oder Stadtgewächs - So ist Ihr Wahlkreis geprägt