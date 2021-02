Neben Landwirtschaft und Tourismus spielt auch die Forstwirtschaft im Wahlkreis 5 Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg eine große Rolle. Allerdings durchleben Waldbesitzer und Beschäftigte in der Forstwirtschaft momentan eine schwierige Zeit. Durch die anhaltende Trockenheit der vergangenen Jahre und dem damit einhergehenden starken Borkenkäferbefall ist ein Großteil der Fichten abgestorben und musste gefällt werden.

Viele Arbeitnehmer aus dem Wahlkreis 5 Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg pendeln zum Arbeiten in größere Städte wie etwa Montabaur, Koblenz oder Köln. Das ist durch die Anbindung an die Autobahn A3 gut möglich. Aber auch im Wahlkreis selbst gibt es einige Firmen, die wichtige Arbeitgeber sind - beispielsweise die in der Verpackungsbranche tätige Firma Schütz in Selters.

In Freirachdorf hat der Mountainbike-Hersteller Müsing seinen Sitz und in Mündersbach sitzt die EWM-Group, ein weltweit agierendes Unternehmen für Schweißtechnik. Die Zahl der Arbeitslosen ist in den vergangenen zehn Jahren recht stabil gewesen.