Noch immer gibt es sie in der Vulkaneifel: Orte, in denen kein Handy funktioniert und E-Mails mit großen Anhängen nicht verschickt werden können, weil die Bandbreite zu gering ist. Doch das soll sich bald ändern: Der Landkreis investiert mehrere Millionen Euro in den Bau eines Breitband-Highspeed Netzes für die Vulkaneifel. Die Deutsche Telekom baut ihr 5G-Netz auch in der Vulkaneifel aus. In Darscheid, Daun, Gerolstein, Gillenfeld, Hillesheim, Lissendorf und Stadtkyll funken bereits jetzt Mobilfunkstandorte im neuesten Standard.

Auch die Telemedizin soll im Vulkaneifelkreis ausgebaut werden. Drei Praxen in Daun und Kelberg machen beim Pilotprojekt "Telemedizin Assistenz" mit. Das Angebot richtet sich besonders an ältere Patienten. Da viele Senioren nicht mehr mobil sind, sollen speziell geschulte Telemedizin-Assistenten sie besuchen. Diese messen beim Patienten zum Beispiel den Blutzucker oder schreiben ein EKG. Das Projekt könnte ein dringend notwendiges Zukunftsmodell werden: Viele niedergelassene Ärzte haben aus Altersgründen ihre Praxen in der Vulkaneifel geschlossen, einen Nachfolger haben sie nicht gefunden. In der Verbandsgemeinde Gerolstein gibt es die "Gemeindeschwestern plus". Sie helfen Senioren, selbstbestimmt zu leben. Die "Gemeindeschwester plus" stellt Kontakte her und fördert Nachbarschaftshilfen. Bei Bedarf nimmt sie Kontakt zum Pflegestützpunkt in der Nähe auf. Für Schlagzeilen sorgte Ende 2018 die Schließung der Geburtsstation im Krankenhaus Daun. Grund für die Entscheidung war nach Angaben der Geschäftsleitung die aussichtslose Suche nach Belegärzten für die Geburtshilfestation. Die geringe Zahl der Geburten mache den Standort für Ärzte unattraktiv. Schwangere Frauen aus der Vulkaneifel müssen jetzt nach Trier, Bitburg, Wittlich oder sogar ins nordrhein-westfälische Mechernich fahren, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Kurz vor Weihnachten kam eine Hiobsbotschaft aus Gerolstein: Die Marienhaus Unternehmensgruppe schloss zum Jahresende die Chirurgie im Krankenhaus Gerolstein.

Viele Dörfer in der Vulkaneifel spüren den demografischen Wandel. Junge Familien ziehen nach Trier, Köln oder Koblenz. Zurück bleiben ältere Menschen, alte Bauernhäuser stehen leer. Die Dorferneuerung soll daher stärker finanziell gefördert werden. In Schalkenmehren wurde beispielsweise eine alte Schule mit Geld vom Land in ein Dorfgemeinschaftshaus umgestaltet. Auch die Verkehrssituation im Wahlkreis ist ein großes Thema. Wer beispielsweise schnell von Katzwinkel in den Discounter nach Daun kommen will, sollte sich ins Auto setzen. Busse fahren dort nur selten. Mit dem ÖPNV-Konzept Nord soll sich das Busangebot rund um Kelberg und Daun erheblich verbessern. In den kommenden Jahren werden nach Angaben des Kreises alle größeren Orte an das neue Busnetz angeschlossen sein. Viele Buslinien sind dabei als Rufbusse unterwegs. Diese müssen mindestens eine Stunde vor Abfahrt telefonisch bestellt werden. Die Züge auf der Eifelstrecke zwischen Gerolstein und Köln sollen in Zukunft mit Strom statt mit Diesel fahren. Wegen vieler Tunnel und Steigungen ist eine durchgängige Elektrifizierung wirtschaftlich aber kaum realisierbar. Über 500 Millionen Euro müssten nach Angaben von Experten dafür veranschlagt werden.

Viele Menschen im Wahlkreis Vulkaneifel wünschen sich auch eine direkte Zug-Anbindung an die Rheinschiene. Möglich wäre das durch die Reaktivierung der Eifelquerbahn. Der Streckenabschnitt zwischen Gerolstein und Kaisersesch ist 2013 stillgelegt worden.

Kulturell hat der Wahlkreis Vulkaneifel mit "Tatort Eifel" ein deutschlandweit beachtetes Krimifestival zu bieten. "Tatort Eifel" gilt als bundesweit größter Treff der Krimi- und Filmbranche. Die Reihe findet alle zwei Jahre im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz statt. Im September 2019 hatte das Krimifestival zahlreiche Stars und rund 6.000 Krimifans in die Eifel gelockt. Die Corona-Pandemie hat allerdings alle Planungen für den kommenden "Tatort Eifel" zunichte gemacht. Das Krimi-Festival wurde um ein Jahr verschoben. Neuer Termin ist nun der Herbst 2022. Zum Eifel Literatur Festival kommen alle zwei Jahre Bestseller-Autoren und sogar Literaturnobelpreisträger in die Vulkaneifel. Sportler und Biker aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland nehmen jedes Jahr am Maare Mosel Lauf oder am Vulkan Bike Marathon teil. Motorsportfans kommen beim Eifel Rallye Festival auf ihre Kosten. Das Rallye Festival ist eines der weltweit größten Treffen für historische Rallyeautos.