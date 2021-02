Der Donnersbergkreis gilt seit seiner Gründung 1969 als "tiefrot". Jahrzehntelang stellte die SPD den Landrat, und der Zellertaler Gustav Herzog konnte bei der jüngsten Bundestagswahl im Wahlkreis Kaiserslautern, zu dem der Donnersbergkreis gehört, das einzige Direktmandat für die SPD in ganz Rheinland-Pfalz holen. Allerdings hat die SPD-Bastion erste Risse bekommen, als 2017 der parteilose Rainer Guth, mit Unterstützung der CDU, die Phalanx der SPD-Landräte durchbrach.

Zur anstehenden Landtagswahl treten sechs Kandidatinnen und Kandidaten für das Direktmandat an. Jaqueline Rauschkolb (SPD) will ihren Triumph von 2016 wiederholen, als die Eisenbergerin aus dem Stand gegen die langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Simone Huth-Haage gewann. Huth-Haage tritt nicht mehr an, daher haben die Christdemokraten Andrea Schmitt nominiert, die Bürgermeisterin von Kerzenheim. Was die Zweitstimmen angeht, lag die SPD bei der vergangenen Landtagswahl mit fast 39 Prozent beachtliche zwölf Prozentpunkte vor der CDU. Die AfD holte als drittstärkste Kraft gut 15 Prozent und damit deutlich mehr als im Landesdurchschnitt.

Die medizinische Versorgung im Donnersbergkreis ist weiterhin ein heißes Eisen. Die Entscheidung des Westpfalz-Klinikums, die Innere Medizin von Rockenhausen nach Kirchheimbolanden zu verlagern und dafür in Rockenhausen die Geriatrie auszubauen, hat Unmut und Ängste hervorgerufen. Verstärkt wird dies durch die zuletzt erfolgte Ankündigung, dass die Dienstzeiten der Bereitschaftspraxis am Gesundheitszentrum Glantal gekürzt werden. Meisenheim ist für viele Nordpfälzer näher als etwa das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.

Die Politik im Donnersbergkreis bewegt sich sehr stark im Spannungsfeld zwischen Tourismus, Naturschutz und erneuerbaren Energien. Vor allem gegen die zahlreicher und höher werdenden Windräder gibt es Widerstand unter anderem von Bürgerinitiativen. Dem sauberen Strom aus Windenergie stehen touristische Interessen entgegen - und auch handfeste wirtschaftliche Belange: So wurde Ende vergangenen Jahres die kreiseigene "Energiekonzepte Donnersberg" aufgelöst. Die Anstalt des öffentlichen Rechts sollte Anlagen für erneuerbare Energien bauen und betreiben, fuhr jedoch seit ihrer Gründung in 2014 nur Millionenverluste ein.