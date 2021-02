Bei der Landtagswahl 2016 gewann SPD-Mann Michael Hüttner den Wahlkreis. Der 61-Jährige tritt auch 2021 wieder an. Für die CDU geht Stefan Bastiné ins Rennen. Er ist Integrationsbeauftragter des Landkreises Mainz-Bingen.

Politische Themen:

In diesem Wahlkreis spielt der ÖPNV eine große Rolle. Der Kreis Mainz-Bingen will den Öffentlichen Personennahverkehr wieder selbst in die Hand nehmen. Befürworter versprechen sich davon, dass Menschen, die in ländlicheren Gebieten leben, besser von A nach B kommen. Auch die Bus-Verbindungen über die Kreisgrenzen hinaus sollen dadurch verbessert werden. Der angrenzende Kreis Bad Kreuznach will den ÖPNV ebenfalls kommunalisieren. An dieser Zusammenarbeit hat inzwischen auch die Stadt Mainz Interesse gezeigt. In der Stadt Bad Kreuznach wird das Thema noch diskutiert.

Auch das Thema Schule ist im Wahlkreis Bingen von Bedeutung. Der Kreis Mainz-Bingen ist einer der wohlhabendsten in Deutschland. Im Haushalt gibt es einen Überschuss von etwa 13 Millionen Euro. Damit wird unter anderem die Berufsbildende Schule in Bingen saniert. Nach Angaben der Kreisverwaltung werden zudem 17.000 Tablets an Schüler der kreiseigenen Schulen ausgegeben. Der Kreistag genehmigte dafür rund acht Millionen Euro.