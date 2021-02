Im Wahlkreis treten alle bereits im Landtag vertretenen Parteien zur Wahl an, zusätzlich dazu sind DIE LINKE und die PARTEI vertreten.

Die vergangenen Landtagswahlen 2016 sind mit der diesjährigen Landtagswahl in der Südpfalz nur bedingt vergleichbar, da hier die Wahlkreise neu zugeschnitten wurden.

Die Verbandsgemeinde Offenbach gehörte 2016 noch dem Wahlkreis Südliche Weinstraße an. Sie wurde jetzt dem Wahlkreis Germersheim zugeschlagen. Die Verbandsgemeinde Annweiler war hingegen 2016 Teil des Wahlkreises Pirmasens, bei diesen Wahlen wird die VG Annweiler wieder in den Wahlkreis Südliche Weinstraße eingegliedert.

2016 gewann im damaligen Landkreis Südliche Weinstraße Alexander Schweitzer von der SPD das Direktmandat. Er tritt bei dieser Wahl erneut an. Die meisten Landesstimmenanteile erhielt 2016 die SPD (38,6 Prozent) vor der CDU (27,3 Prozent), den höchsten Wahlkreisstimmenanteil ebenfalls die SPD (38,8 Prozent) vor der CDU (27,6 Prozent). Die neu angetretene AfD erzielte unter allen Parteien den stärksten Zuwachs, sowohl beim Landesstimmenanteil als auch beim Wahlkreisstimmenanteil.

Den größten Verlust bei der Landtagswahl 2016 machte die SPD mit -14,5 Prozentpunkten der Wahlkreisstimmenanteile. Das war bei der Landtagswahl 2016 eine absolute Besonderheit in der Vorder- und Südpfalz. In allen anderen Wahlkreisen haben die Grünen am meisten Stimmen verloren. Allerdings gaben auch hier die Grünen beim Landesstimmenanteil rund 10 Prozentpunkte ab.

Bei der Landtagswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Südliche Weinstraße bei 75,5 Prozent.

Ein Streitpunkt ist seit Jahrzehnten der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 10. Im Queichtal zwischen Annweiler und Birkweiler gibt es großen Widerstand gegen die Pläne. Der BUND und die Grünen lehnen den B10-Ausbau zu Zeiten des Klimawandels ab, weil so seiner Ansicht nach der Transitverkehr in die Tourismusregion geholt und große Flächen des Biosphärenreservats Pfälzerwald zerstört werden. Die Umweltschützer würden das Geld lieber in den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke durch das Queichtal investieren.