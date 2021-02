Die Stadt Wörth ist ein Industriestandort mit vielen Arbeitsplätzen. Der größte Arbeitgeber im gesamten Wahlkreis ist Daimler. In Wörth befindet sich mit dem Mercedes-Benz-Werk das größte LKW-Werk der Welt. Bis zu 470 LKW verlassen pro Tag das Werk, das Unternehmen beschäftigt in Wörth rund 10.000 Mitarbeiter. Ein weiterer großer Arbeitgeber ist die Papierfabrik Palm mit der größten Papiermaschine der Welt. Sie stellt aus Altpapier Wellpappenrohpapiere her und hat eine Kapazität von 650.000 Tonnen jährlich. Neben der Fabrik hat die Palm Verpackungsgruppe außerdem eine Wellpappfabrik, ein Verpackungswerk und ein Gas- und Dampf-Kraftwerk errichtet. Die Supermarktkette Netto hat in Wörth ein Logistikzentrum, von dem aus die Supermärkte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland beliefert werden. Im Getränkewerk der zur Schwarz-Gruppe gehörenden Pfälzer Erfrischungsgetränke wird in Wörth Mineralwasser abgefüllt.

Wörth verfügt außerdem über einen Industriehafen in der Nähe des LKW-Werks, den Landeshafen Wörth. Hier werden vor allem LKW, Autos und Autoteile, Papierprodukte, Kies, Sand und Split umgeschlagen.

In den drei Verbandsgemeinden des Wahlkreises Hagenbach, Rülzheim und Jockgrim pendelt ein Großteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach Wörth oder Karlsruhe. Es gibt aber auch in den drei Verbandsgemeinden selbst einige größere und mittelständische Unternehmen.

In Rülzheim zum Beispiel sitzt der Technologie- und Softwarekonzern ITK Engineering, er beschäftigt an seinem Hauptsitz in Rülzheim rund 500 Mitarbeiter. In Rülzheim befindet sich auch die Firmenzentrale der MTS Marken Technik Service GmbH & Co. KG, die unter anderem Autozubehör, Autopflegeprodukte, Fahrräder und Fahrradzubehör herstellt oder der Heiz- und Kühlsystemehersteller DBK David + Baader. In Hagenbach unterhält der Automobilzulieferer Faurecia ein Entwicklungszentrum für Instrumenttafeln und Cockpits für die Automobilindustrie.

In anderen Gemeinden dominieren der Dienstleistungssektor, die Landwirtschaft und Handwerksbetriebe, wie zum Beispiel in Rheinzabern. Hatzenbühl in der Verbandsgemeinde Jockgrim ist Deutschlands ältester Tabakanbauort.

Aber auch in Rheinzabern und in der Verbandsgemeinde Rülzheim in Hördt wächst noch heute Tabak. Allerdings hat die wirtschaftliche Bedeutung des Tabaks in den vergangenen Jahren immer weiter abgenommen. Außerdem wird im Wahlkreis zum Beispiel Spargel, Gemüse und Obst angebaut.

In Hagenbach und Rheinzabern wird außerdem Kies abgebaut. Das zur Holcim-Gruppe gehörende Kieswerk in Rheinzabern gewinnt auch kleine Mengen Gold aus den Ablagerungen des Rheins.