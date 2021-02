Bis zur Bildung der Verbandsgemeinden Rhein-Selz und Wonnegau am 1. Juli 2014 hieß der Wahlkreis „Nierstein/Oppenheim“. Bei der Landtagswahl 2016 holte dort SPD-Kandidatin Kathrin Anklam-Trapp aus Monsheim zum dritten Mal in Folge das Direktmandat. Michael Stork von der CDU landete auf dem zweiten Platz. Bei der Landtagswahl 2021 tritt die junge Lena Knappek aus Nierstein für die CDU an. Die SPD schickt erneut Kathrin Anklam-Trapp ins Rennen. Alexander Jungbluth aus Nierstein ist Direktkandidat der AfD. Stephanie Steichele-Guntrum aus Oppenheim kandidiert für die FDP, für Bündnis 90/Die Grünen Pia Schellhammer aus Oppenheim.

Ein Thema, das die Menschen im Wahlkreis 32 interessiert, ist sicherlich die Verkehrspolitik. In Nierstein beispielsweise steht eine Mammut-Baustelle auf dem Plan. Eine Bahnbrücke an der Mündung der B 420 in die B 9 muss neu gebaut werden. Es wird Umleitungen, Staus und Verkehrsbehinderungen geben. Autofahrer aus der gesamten Region werden davon betroffen sein.

Auch der Rhein-Selz-Park in Nierstein, ein früheres Gelände der US-Armee, erhitzt die Gemüter. Dort sollte eine Offroad-Strecke für Geländewagen und Motorräder gebaut werden – das hat der Stadtrat nach Protesten gestoppt. Der frühere Bürgermeister Thomas Günther sammelt nun Unterschriften für ein Bürgerbegehren zur Zukunft des Rhein-Selz-Parks. Er schlägt den Bau einer abgespeckten Form der Offroad-Strecke vor.

Und auch der Naturschutz ist für viele Bürger ein wichtiges Thema. Die Altrhein-Gebiete bei Eich zum Beispiel haben eine große Artenvielfalt zu bieten. Gleichzeitig ist das Naherholungsgebiet rund um den Eicher See ein sehr beliebtes Ausflugsziel - nicht nur bei Besuchern aus der Region, sondern auch aus Hessen oder Baden-Württemberg. Im Corona-Sommer 2020 wurde das Gebiet von noch mehr Menschen aufgesucht als sonst üblich. Der Eicher See musste zeitweise wegen Überfüllung gesperrt werden. Eine Frage für die Zukunft wird deshalb sein, wie man Naherholung und Naturschutz unter einen Hut bekommt.