Der Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück ist über die A61 und große Bundesstraßen an die Ballungszentren angebunden und auch gut mit der Bahn, dem Schiff oder über den Flughafen Frankfurt-Hahn zu erreichen. Am Mittelrhein ist der Tourismus sehr wichtig. Allerdings wird oft kritisiert, dass es bei der Qualität in der Hotellerie und der Gastronomie oft deutlich Luft nach oben gebe.

Vor allem an der A61 und an den Bundesstraßen haben sich Industrieunternehmen angesiedelt, etwa Automobilzulieferer. Mit rund 1.300 Mitarbeitern ist die Deutsche Fertighaus Holding AG in Simmern einer der größten Arbeitgeber. Der Baumaschinenhersteller Bomag aus Boppard und die Firma Ero aus Simmern, die Maschinen für den Weinbau produziert, spielen auf dem Weltmarkt mit.

Ein Problem im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück ist allerdings der Mangel an Fachkräften. Deshalb will man sich ein besseres Image verpassen. Unter dem Motto "Gelobtes Land" wirbt die Region in den sozialen Medien für den Wirtschaftsstandort und hofft so, dass sich hier junge Familien niederlassen. Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück-Kreis oft unter dem Landesdurchschnitt.