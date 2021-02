Wer im Wahlkreis 15 Cochem-Zell lebt, wohnt da, wo andere gerne Urlaub machen: Steile Weinberge, kleine Dörfer und viele Sehenswürdigkeiten prägen die Landschaft, die Mosel ist ihre Lebensader.

Kurztrip in Ihren Wahlkreis

Der Wahlkreis 15 Cochem-Zell ist deckungsgleich mit dem Landkreis, er wird von der Mosel in zwei Teile geteilt: Im Norden befindet sich die Eifel, im Süden der Hunsrück. Sitz der Kreisverwaltung und gleichzeitig größte Stadt ist Cochem, ein touristischer Hotspot mitsamt Reichsburg, pittoresker Altstadt und dem Währungsbunker, einem Relikt aus dem Kalten Krieg. Die landschaftlich reizvolle Region gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland. Viele Menschen sind stolz auf das Moselfränkische und pflegen ihre Mundart. Einige Orte haben noch ihr eigenes "Platt“.

Der Wahlkreis punktet mit vielen Superlativen: In der Nähe von Bremm an der Mosel befindet sich der Calmont, der steilste Weinberg Europas. Zwischen Cochem und Ediger-Eller gibt es einen der längsten Eisenbahntunnel Deutschlands und bei Müden die größten wilden Buchsbaumbestände nördlich der Alpen. Wer etwas für seine Gesundheit tun will, kann sich in Deutschlands einziger Glaubersalztherme im Kurort Bad Bertrich verwöhnen lassen.

Landei oder Stadtgewächs - So ist Ihr Wahlkreis geprägt