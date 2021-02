Die Menschen im Wahlkreis 10 Bendorf/Weißenthurm leben im Koblenzer Speckgürtel und fahren in ihrer Freizeit oft in die Großstadt. Allerdings haben auch die Gemeinden vor Ort Einiges zu bieten. In Mülheim-Kärlich zieht der traditionelle Möhnen-Umzug der närrischen Weiber jedes Jahr am Schwerdonnerstag zehntausende Zuschauer an.

In Bendorf haben der Schmetterlingsgarten und die Sayner Hütte, die an die bedeutende Industriegeschichte der Stadt im 19. Jahrhundert erinnert und heute kulturell genutzt wird, dem Stadtteil Sayn einen Aufschwung gebracht. In Höhr-Grenzhausen organisiert das Keramikmuseum viele Ausstellungen und zieht immer wieder international bekannte Keramikkünstler an.

Ein paar Kilometer weiter ist in Vallendar das internationale Zentrum der katholischen Schönstatt-Bewegung, zu dem jedes Jahr tausende Gläubige aus aller Welt kommen.

Der Wahlkreis bietet zudem gut ausgebaute Wander- und Radwege, sportlich setzt der Tischtennis-Bundesligist TTC Grenzau Akzente. Beim öffentlichen Nahverkehr gibt es noch Luft nach oben. Die Bildungsangebote und die Gesundheitsversorgung sind aber gut.