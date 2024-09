Unbekannte stehlen weißes Katzenbaby aus Anwesen in Flomborn

per Mail teilen

Es lag auf einem Strohbett mit seinen Geschwistern, als sich ein Unbekannter das kleine Kätzchen schnappte und mitnahm. Die Polizei sucht jetzt den Dieb.

Der Fall ist laut Mainzer Polizei sehr mysteriös. Das weiße Katzenbaby habe mit seinen Geschwistern hinter den hohen Mauern eines Anwesens in Flomborn (Kreis Alzey-Worms) auf einem Strohbett gelegen. Die Kätzchen hatten sich wahrscheinlich alle aneinander gekuschelt, als der Dieb oder die Diebin kam.

Wie konnte der Katzendieb in das Anwesen gelangen?

Der Familie, die in dem Anwesen lebt, sei sofort aufgefallen, dass das weiße Katzenbaby verschwunden ist, so die Polizei. Es sei nämlich das einzige weiße Kätzchen in dem Wurf.

Die Familie und auch die Ermittler können sich nicht erklären, wie der oder die Unbekannte in das Anwesen gelangen konnte. Auf alle Fälle muss es jemand gewesen sein, der sich auskannte, so die Polizei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise. Denn das weiße Katzenbaby sei noch sehr jung und brauche spezielle Nahrung. Wenn jetzt der Dieb oder die Diebin diese Spezialnahrung kauft, müsste das auffallen, glauben die Ermittler.

Zeugen gesucht Wer Hinweise geben kann, wo das Kätzchens ist oder wer weiß, wer der oder die Täter sind, sollte sich bei der Mainzer Polizei melden - entweder per Email KDMainz.ZAb@polizei.rlp.de oder per Telefon bei der Zentralen Anzeigenbearbeitung (ZAB) der Kriminaldirektion Mainz (06131 5861082).

Laut Polizei könnte es sein, dass die Täter das weiße Kätzchen zum Verkauf anbieten. Wer es kauft, soll bedenken, dass es ihm nicht gehöre. Denn das Katzenbaby stamme aus einem Diebstahl und bleibe im Besitz der Familie.