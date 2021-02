Ursprünglich war Worms ein Zentrum der Lederindustrie - heute erinnern an diesen ausgestorbenen Wirtschaftszweig allerdings fast nur noch Denkmäler. Nach wie vor aber gibt es größere Unternehmen in der Stadt, darunter etwa der Kunststofffolien-Hersteller Renolith, der Automobilzulieferer Röchling und das Chemieunternehmen Grace.

Größter Wormser Arbeitgeber ist allerdings kein Industriebetrieb, sondern das Städtische Klinikum mit mehr als 1.800 Mitarbeitern. Viele Menschen leben und arbeiten in ihrer Stadt. Aber es gibt auch eine große Anzahl an Berufspendlern. Viele von ihnen fahren täglich in den Rhein-Neckar-Raum, und auch das Rhein-Main-Gebiet zieht Arbeitnehmer an.

Je weiter man in die Wormser Vororte geht, umso mehr Menschen wird man finden, die in der Landwirtschaft arbeiten. Wegen der Corona-Krise ist die Arbeitslosenquote in der Stadt auf mehr als acht Prozent angestiegen, wenngleich in den vergangenen Jahren eine deutliche Verbesserung der Quoten zu beobachten war – nicht zuletzt wegen neu entstandener Arbeitsplätze.