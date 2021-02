Den einen großen Arbeitgeber gibt es im Wahlkreis Birkenfeld nicht. Viele Menschen pendeln jeden Tag zur Arbeit in Richtung Rhein-Main-Gebiet, nach Bad Kreuznach, Mainz oder Frankfurt am Main. Die Stadt Idar-Oberstein ist mit dem Zug gut angebunden. Über die Nahestrecke sind die Pendler in einer Stunde am Mainzer Hauptbahnhof.

Die Mainzer Biotechnologiefirma Biontech hat ein Werk in Idar-Oberstein. Dort arbeiten etwa 150 Menschen. Das Unternehmen kündigte Ende vergangenen Jahres an, die Produktionskapazitäten in Idar-Oberstein erheblich zu erweitern und zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Wichtige Arbeitgeber im Wahlkreis sind außerdem der Kochgeschirr-Hersteller Fissler in Idar-Oberstein und die Zentrale der ROFU Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft in Hoppstädten-Weiersbach. Auf dem US-Stützpunkt in Baumholder arbeiten und leben mehr als 7.000 Soldaten, Angehörige und Zivilangestellte.

Die Wirtschaft im Wahlkreis Birkenfeld hat in den vergangenen Jahren aber auch durch Insolvenzen Schlagzeilen gemacht: Die Firma Leysser aus Idar-Oberstein mit 160 Mitarbeitern hat im Frühsommer 2020 Insolvenz angemeldet. Inzwischen konnte ein Investor gefunden werden und die Geschäfte laufen weiter. 2018 musste der Automobilzulieferer Wayand beim Amtsgericht Idar-Oberstein einen Insolvenzantrag stellen. Teile des Unternehmens wurden von Wettbewerbern aufgekauft, aber nicht alle der 450 Mitarbeiter können weiterbeschäftigt werden.

Die Großbäckerei Kohl aus Baumholder ist nach einer Insolvenz in Eigenverwaltung komplett vom Markt verschwunden. Das führte zu knapp 60 Entlassungen. Etwa die Hälfte der 30 Filialen wurden von anderen Bäckereien in der Region übernommen. Eine Hiobsbotschaft gab es im Herbst 2020: Der österreichische Automobilzulieferer Voestalpine kündigte an, in Birkenfeld mehr als 100 Stellen zu streichen.