Im Wahlkreis 14 Bad Neuenahr-Ahrweiler sind der Weinbau und der Tourismus sozusagen das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. In der Hotellerie und in der Gastronomie arbeiten sehr viele Beschäftigte. Gerade im Tourismus wurde deshalb in den vergangenen Jahren im Wahlkreis 14 viel investiert, etwa in neue Wander- oder Radwege.

Das Kurbad Bad Neuenahr-Ahrweiler punktet zudem mit Angeboten für Gesundheitsbewusste: Hier gibt es nach Angaben der Verwaltung unter anderem 15 Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen. Mehr als 100 Fachärzte und 1.800 Mitarbeiter sind in diesem Bereich beschäftigt.

Industrie und Handel sind im Wahlkreis 14 Bad Neuenahr-Ahrweiler vor allem mittelständisch geprägt. Der Wahlkreis liegt verkehrsgünstig zwischen dem Großraum Köln/Bonn und Koblenz.

Im neuen Gewerbepark in der Gemeinde Grafschaft haben sich nach Haribo zahlreiche weitere Firmen angesiedelt. Allerdings kritisieren viele Bürger, dass jetzt Bauland teurer geworden ist.

Wer nicht vor Ort arbeitet, pendelt oft in die umliegenden Städte, die über die A61 leicht zu erreichen sind.