Der Wahlkreis 13 Remagen/Sinzig im Norden des Landes ist geprägt vom Wasser: Bei Sinzig mündet die Ahr in den Rhein und im Laacher See blubbern immer noch vulkanische Gase.

Kurztrip in Ihren Wahlkreis

Zum Wahlkreis 13 Remagen/Sinzig gehören die verbandsfreien Gemeinden Remagen und Sinzig, außerdem die Verbandsgemeinden Bad Breisig und Brohltal. Die Städte Remagen, Sinzig und Bad Breisig liegen am Rhein wie an einer Perlenschnur. Sie sind bei Tagesausflüglern sehr beliebt, die aus Koblenz, Köln und Bonn kommen. Viele Highlights des Landes locken hier, etwa das Arp-Museum.

Selbst im Corona-Jahr 2020 kamen rund 44.000 Besucher zu den Ausstellungen und Musikveranstaltungen in Remagen-Rolandseck. Damit hat das Arp-Museum nach eigenen Angaben sogar schwarze Zahlen geschrieben.

Auch das Friedensmuseum "Brücke von Remagen" ist international bekannt und zieht Besucher aus aller Welt an. Allerdings ist es zurzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

In der Verbandsgemeinde Brohltal sind der Laacher See als größtes Naturschutzgebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz und die Benediktiner-Abtei Maria Laach touristische und spirituelle Anziehungspunkte.

Bei Touristen beliebt sind außerdem die historische Schmalspurbahn "Vulkan-Express" im Brohltal und die Höhenburg Olbrück. Sie ist eine der ältesten und größten ihrer Art in der Eifel. Im Naturschutzgebiet an der Mündung der Ahr in den Rhein bei Sinzig sollen in ein paar Jahren Wasserbüffel grasen.

Landei oder Stadtgewächs - So ist Ihr Wahlkreis geprägt