Der größte Arbeitgeber in Ludwigshafen ist die BASF SE mit circa 39.000 Mitarbeitern am Standort Ludwigshafen. Das Klinikum Ludwigshafen ist das zweitgrößte Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und mit rund 3.000 Beschäftigten nach der Ludwigshafener Stadtverwaltung der drittgrößte Arbeitgeber in der Stadt. In Ludwigshafen haben sich außerdem weitere Chemie- und Pharmaunternehmen angesiedelt. Ludwigshafen ist zum Beispiel der zweitgrößte Forschungsstandort des Biotechnologie- und Pharmaunternehmens Abbvie Deutschland. In Ludwigshafen haben aber auch viele mittelständische Unternehmen ihren Sitz, wie die Bäckereikette Görtz mit etwa 1.450 Mitarbeitern oder das Maschinenbauunternehmen Joseph Vögele AG.

Ludwigshafen ist deswegen ein Magnet für Arbeitnehmer, die im direkten Umland wohnen. So pendeln täglich gut 70.000 Menschen nach Ludwigshafen. In Ludwigshafen wohnen aber auch viele Menschen, die die Stadt wiederum zum Arbeiten verlassen, zum Beispiel weil sie einer Beschäftigung im benachbarten Mannheim nachgehen. So fahren täglich etwa 35.000 Ludwigshafener zu ihren Arbeitsstätten in die Pfalz oder über die Rheinbrücken nach Baden-Württemberg.

Trotz einer hohen Dichten an Unternehmen und einem lebhaften Rheinhafen, der nach den Umschlagszahlen derzeit bundesweit an 5. Stelle rangiert, ist die Arbeitslosigkeit in Ludwigshafen relativ hoch.