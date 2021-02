Einer der größten Wirtschaftszweige, sowohl in Landau als auch den beiden dem Wahlkreis angehörenden Verbandsgemeinden, sind der Weinbau und die weinverarbeitenden Betriebe. Landau ist die größte Weinbau treibende Gemeinde Deutschlands. Durch den Tourismus ist in Gemeinden wie Maikammer und St. Martin der Dienstleistungssektor besonders ausgeprägt.

Eine Besonderheit im Wahlkreis ist die Erdölförderung. In Landau werden jährlich rund 15.000 bis 20.000 Tonnen Erdöl gewonnen. Außerdem gibt es in Landau ein Geothermiekraftwerk, das Strom und Wärme erzeugt.

Auch im produzierenden Gewerbe gibt es im Wahlkreis zahlreiche Unternehmen, vor allem in der Automobilindustrie. Zu den größten Arbeitgebern zählt der Automobilzulieferer Tenneco in Edenkoben mit rund 1.200 Mitarbeitern. Die Firma Ronal besitzt in Landau ein Entwicklungszentrum bzw. einen Produktionsstandort für Räder mit knapp 800 Mitarbeitern. In Landau betreibt die Firma APL außerdem ein Entwicklungs- und Testzentrum für Motoren und Antriebsstränge – die APL-Automobil-Prüftechnik Landau GmbH. Der Reifenhersteller Michelin unterhält in Landau ein Lager und Logistikzentrum.

Weitere große Arbeitgeber mit jeweils mehreren hundert Mitarbeitern sind das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße mit Sitz in Landau und das Vinzentius-Krankenhaus Landau sowie die in Landau ansässige Kissel-Unternehmensgruppe mit circa 1.100 Mitarbeitern. Kissel betreibt Supermärkte in der Region sowie eine Großmetzgerei, die pfälzische Wurstspezialitäten produziert.