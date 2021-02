Der Wahlkreis ist stark geprägt durch den Weinanbau und Waldgebiete. Der Weinanbau ist einer der wichtigsten Wirtschaftszeige in der Region, kleinere Winzer und Weingüter haben sich oft zu Wintergenossenschaften zusammengeschlossen. Auch die Forstwirtschaft sowie die Papier- und Holzindustrie spielen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Wellpappenfabrik GmbH in Grünstadt und die Firma Cordier Spezialpapier in Bad Dürkheim. Außerdem werden im Wahlkreis Obst und Gemüse angebaut, Dank des milden Klimas wachsen hier zum Beispiel auch Mandeln, Feigen oder Orangen.

Vor allem der Tourismus hat im Wahlkreis eine hohe Bedeutung, insbesondere der Wein-, Gesundheits- und Wander-Tourismus. In Deidesheim wurde mit dem Deidesheimer Hof das zweite Hotel in Rheinland-Pfalz mit fünf Sternen ausgezeichnet. Schon Bundeskanzler Helmut Kohl ließ hochrangige Staatsgäste hier bewirten. Im Wahlkreis gibt es zudem mehrere Restaurants mit Sterne-Küche sowie diverse Luftkurorte und Kurkliniken sowie weitere Arbeitgeber im Gesundheitssektor, wie das Kreiskrankenhaus in Grünstadt und die Median Kliniken in Bad Dürkheim.

Im Wahlkreis haben sich außerdem zahlreiche mittelständische Unternehmen angesiedelt, wie der Prüfstanddienstleister und Motorenentwickler KST-Motorenversuch GmbH aus Bad Dürkheim oder der Leichtmetallfelgenhersteller Superior Industries Bad Dürkheim. Der Größte Arbeitgeber ist die Sparkasse Rhein-Haardt in Bad Dürkheim mit rund 600 Mitarbeitern.

Die Arbeitslosigkeit im Wahlkreis ist sehr niedrig, das Pro-Kopf-Einkommen sehr hoch. Tausende Pendler verlassen täglich den Wahlkreis, um in den größeren Städten in der Umgebung zu arbeiten.