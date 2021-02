Bei der letzten Landtagswahl 2016 holte die amtierende rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) mit 38,9 Prozent der Stimmen das Direktmandat in dem alten Wahlkreis Mainz II.

Auf dem zweiten Platz landete CDU-Mann Wolfgang Reichel. Reichel hat sich inzwischen aus der Politik zurückgezogen. Für die CDU tritt diesmal Sabine Flegel, Ortsvorsteherin von Mainz-Gonsenheim, gegen Doris Ahnen an.

Insgesamt schicken bei dieser Landtagswahl 11 Parteien eigene Kandidaten ins Rennen. Chancen auf das Direktmandat dürften aber nur SPD oder CDU haben. Bewerber anderer Parteien kamen in diesem Wahlkreis bislang nur auf einstellige Ergebnisse.

Einzige Ausnahme: im Jahr 2011 gewann der damalige Grünen-Kandidat Rahim Schmidt 18,9 Prozent der Stimmen. Ein Grund war vermutlich der frische Eindruck der Fukushima-Katastrophe: in der direkten Folge konnten die Grünen vielerorts hohe Wahlergebnisse verbuchen.

Politische Themen:

Wie in allen Mainzer Wahlkreisen spielt auch bei Mainz II die Schaffung von Wohnraum eine Rolle. Die einen fordern mehr bezahlbaren Wohnraum, andere warnen vor zu viel Nachverdichtung, also dass freie Flächen wie Spielplätze oder Grünflächen mit Häusern bebaut werden.

Auch die Verkehrsanbindung ist wichtig. Da geht es zum Beispiel um den sechsspurigen Ausbau der A643 zwischen der Abfahrt Mainz-Mombach und dem Autobahndreieck Mainz. Das Autobahnstück, das an die Schiersteiner Brücke anschließt, grenzt an ein Naturschutzgebiet. Das Bundesverkehrsministerium will die Autobahn dennoch auf sechs Spuren plus zwei Standstreifen verbreitern. Kritiker fordern die sogenannte „4 plus 2 Lösung“. Das würde bedeuten, dass es bei vier Spuren bleibt und zusätzlich die Standstreifen in Zeiten mit viel Verkehr freigegeben werden.