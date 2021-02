Im Wahlkreis 1 Betzdorf/Kirchen (Sieg) hatte bei den vergangenen Landtagswahlen die CDU die Nase vorn. Die Christdemokraten haben auch diesmal wieder Michael Wäschenbach für das Direktmandat nominiert. 2016 schlug er Sabine Bätzing-Lichtenthäler von der SPD, die derzeitige rheinland-pfälzische Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Auch sie bewirbt sich wieder um das Direktmandat, kommt aber sicher in den neuen Landtag, weil sie auf einem vorderen Platz auf der Landesliste steht.

Für die Grünen bewirbt sich Anna Neuhof um das Direktmandat, die seit 2016 im Landtag sitzt. Auch die FDP und die Linken haben eigene Direktkandidaten nominiert. Die AfD hat dagegen niemanden aufgestellt.

Ein großes Thema im Wahlkreis 1 Betzdorf/Kirchen (Sieg) ist der Ärztemangel. Allein in Betzdorf fanden zuletzt mehrere Allgemeinmediziner keine Nachfolger mehr für ihre Praxen. Die Patienten mussten oft lange nach einem neuen Hausarzt suchen und müssen jetzt oft weite Anfahrten in Kauf nehmen. Auch die Zukunft des Krankenhauses in Kirchen macht vielen Menschen Sorgen. Sie fürchten, dass das geplante neue Krankenhaus in Müschenbach ihm zu viel Konkurrenz machen könnte. Immer wieder wird deshalb eine Bestandsgarantie für das Krankenhaus in Kirchen gefordert.

Der ehemalige Truppenübungsplatz auf dem Stegskopf ist ein weiteres Politikum im Wahlkreis 1 Betzdorf/Kirchen (Sieg). Viele Bürger fordern, dass auf dem früheren Militär-Gelände einige Wege freigegeben werden, damit sie dort spazieren gehen oder mit dem Rad fahren können. Das Gebiet ist derzeit aber noch gesperrt, weil gefährliche Munitionsreste im Boden vermutet werden.