Zweibrücken beherbergt große Industriefirmen wie etwa den Kranhersteller Tadano mit 1.600 Beschäftigten oder auch John Deere (1.100). Allerdings hat Tadano im Zuge der Corona-Krise ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt und 400 Stellen abgebaut. Nachdem die Gläubiger jüngst einem Schuldenschnitt zugestimmt haben, soll das Insolvenzverfahren noch im Frühjahr beendet und ein Sanierungsplan umgesetzt werden. Der größte Arbeitgeber der Stadt befindet sich damit vor einer Neuausrichtung.

Die Arbeitslosenquote in Zweibrücken ist nur etwa halb so hoch wie in Pirmasens oder Kaiserslautern. Das hat seinen Grund auch darin, dass zigtausende Menschen in die saarländische Nachbarstadt Homburg pendeln, die fast so viele Arbeitsplätze bietet wie Zweibrücken Einwohner hat.

Positiv ist die Entwicklung am ehemaligen Zweibrücker Flughafen, der zum Sonderlandeplatz abgespeckt wurde. Er ist Teil des Gewerbeparks Zweibrücken, in dem unter anderem ein Kfz-Testzentrum gebaut wurde.