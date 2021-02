Viele Menschen aus dem Wahlkreis pendeln zur Arbeit nach Karlsruhe, aber auch nach Landau, Ludwigshafen oder Mannheim. Aber der Wahlkreis selbst bietet ebenfalls viele Arbeitsplätze, etwa die Pappe- und Papierindustrie bei Offenbach, aber auch das Mercedes-Benz-Teile-Zentrallager in Germersheim, das unter anderem zusammen mit seiner Außenstelle in Offenbach an der Queich eines der größten Zentrallager für Fahrzeugteile in der Automobilbranche ist.

In Germersheim befindet sich der Rheinhafen mit einem der größten Binnen-Containerterminals in Deutschland. Auch dort haben sich zahlreiche Industriebetriebe angesiedelt. Der Rheinhafen ist an die großen See- und Welthäfen Rotterdam und Antwerpen angebunden.

Germersheim ist außerdem ein großer Bundeswehrstandort, die Südpfalzkaserne ist die Ausbildungseinrichtung der Luftwaffe. Hier werden die Luftwaffensoldaten der Bundeswehr ausgebildet und auf ihre Einsätze vorbereitet. Zwischen Germersheim und Lingenfeld befindet sich außerdem ein Zentral-Depot der US-Streitkräfte, in dem unter anderem Gefahrstoffe gelagert werden.

Der größte Arbeitgeber im Wahlkreis ist die Baumarktkette Hornbach mitsamt seinem Mutterkonzern Hornberg Holding, die beide mittlerweile ihren Verwaltungssitz in Bornheim haben und dort circa 1.700 Mitarbeiter beschäftigen. Die Nolte Gruppe produziert in Germersheim mit etwa 500 Mitarbeitern Schränke und Schlafzimmermöbel. Die Firma Stadler & Schaaf Mess- und Regeltechnik GmbH betreibt einen größeren Standort in Offenbach a.d. Queich, die Firma Ardagh Glass GmbH stellt in Germersheim mit rund 300 Mitarbeitern Glasbehälter her.

Außerdem gibt es im Wahlkreis zahlreiche mittelständische Unternehmen, unter anderem aus dem Bereichen Automobilzulieferung, Anlagentechnik oder Elektrotechnik. In Bellheim stellt außerdem die Bellheimer Brauerei Bier her.

Andere Teile des Wahlkreises wie Zeiskam in der Verbandsgemeinde Bellheim oder Essingen und Hochstadt in der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich sind hingegen eher ländlich geprägt, hier wird vor allem Gemüse und Wein angebaut.