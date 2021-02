In Ludwigshafen wohnen knapp 177.000 Menschen aus 140 Nationen, die hier größtenteils friedlich zusammenleben. Im Stadtteil Hemshof zum Beispiel finden sich Kneipen und Restaurants aus aller Herren Länder und zahlreiche Menschen aus verschiedenen Kulturen. Das führt jedoch auch zu Reibungen und Problemen, so gibt es im Hemshof zum Beispiel ein massives Problem mit illegalen Sperrmüllablagerungen.

Die Arbeitslosigkeit ist in Ludwigshafen mit einer Arbeitslosenquote von rund zehn Prozent trotz der einzigartigen Stellung als Chemiestandort sehr hoch. Im Wahlkreis gibt es außerdem mehrere soziale Brennpunkte, wie die Bayreuther Straße. Die Stadt Ludwigshafen hat außerdem unter anderem durch die hohen Sozialausgaben und etliche Großbaustellen, wie die maroden Hochstraßen, eine hohe Schuldenlast.

In den vergangenen Jahren dominierten die Probleme mit der Verkehrsinfrastruktur die Agenda. Denn die beiden zentralen Verkehrsachsen der Region, die sogenannten Hochstraßen Nord und Süd, sind beide marode und stark sanierungsbedürftig. Im vergangenen Jahr stellte sich sogar heraus, dass ein Teilstück der Hochstraße Süd einsturzgefährdet war und abgerissen werden musste. Auch der marode Rathausturm und das Rathauscenter an der Hochstraße Nord sollen abgerissen werden um den Bau einer neue Stadtstraße als Ersatz für die Hochstraße Nord zu ermöglichen. Weitere Probleme sind unter anderem der Kitaplatzmangel sowie der Grundschulplatzmangel.

Neben den Problemen der Stadt hat Ludwigshafen auch viele positive Seiten – so gibt es zum Beispiel ein großes kulturelles Angebot. Veranstaltungen im Pfalzbau, dem Wilhelm-Hack-Museum oder dem Festival des deutschen Films zählen in Ludwigshafen zu den kulturellen Highlights des Jahres. Aber auch das Ludwigshafener Stadtfest lockt so einige Besucher an. Eine Besonderheit sind zwei privat geführte Theater, die überwiegend Stücke in Pfälzer Mundart aufführen. Ludwigshafen ist außerdem der Sitz der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Die Stadt Ludwigshafen ist der größte Schulträger in Rheinland-Pfalz mit Schulen in kommunaler Trägerschaft. Im Wahlkreis Ludwigshafen I gibt es 12 städtische Grundschulen, vier Realschulen Plus, fünf Gymnasien und zwei Schulen mit Förderschwerpunkt.

Ludwigshafen ist ein großer Standort für Berufsbildende Schulen, im Wahlkreis sind es sechs Stück. Für unter zwei-jährige Kinder ist der Bedarf an Krippenplätzen gedeckt. Bei den Kindergartenplätzen für über zwei-jährige Kinder fehlen laut Stadtverwaltung rund 1.900 Plätze. In Ludwigshafen steigen, anders als in vielen anderen Kommunen, die Geburtenzahlen an. Die Stadt baut deswegen das Betreuungsangebot weiter aus, bis zum Jahr 2025 sollen gut 9.200 neue Betreuungsplätze entstehen, davon rund 300 noch in diesem Jahr.

Sportlich gesehen hat die Stadt einige Größen hervorgebracht. Fußballweltmeister André Schürrle hat in Ludwigshafen das Fußballspielen gelernt. Weitsprung Europameister Christian Reif hat sich beim ABC Ludwigshafen an die internationale Spitze herangekämpft und die Eulen Ludwigshafen haben sich trotz niedrigem Vereinsetat in die erste Handball-Bundesliga gekämpft.