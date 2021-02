Die Menschen im Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein leben in der wunderschönen Landschaft am Mittelrhein und an der Lahn. Hier hat der Tourismus schon eine sehr lange Tradition und deshalb auch einen hohen Stellenwert. Es kommen aber nicht nur Kulturinteressierte, die sich etwa den sagenumwobenen Loreleyfelsen und das für viele Millionen neu gestaltete Loreley-Plateau bei St. Goarshausen ansehen, sondern auch immer mehr Wanderer.

Vor allem der Rheinsteig hat in den vergangenen Jahren für einen echten Boom gesorgt. Allerdings gibt es oft Kritik, dass Hotellerie und Gastronomie am Mittelrhein nicht immer auf dem neuesten Stand seien. Die Menschen hoffen deshalb darauf, dass die Bundesgartenschau im Jahr 2029 nicht nur Impulse, sondern auch Geld für die weitere Entwicklung bringt.

Wer im Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein lebt, feiert oft und gerne: Überregional bekannt sind etwa die Karnevalsumzüge in Nieder- und Oberlahnstein, der Blumenkorso in Bad Ems im Sommer und das Bluesfestival in Lahnstein.