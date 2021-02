Der Wahlkreis 46 deckt den westlichen Teil des Landkreises Kaiserslautern ab und erstreckt sich über die vier Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach. Seit Jahrzehnten wird das Leben in dieser Region von der US-amerikanischen Militärpräsenz geprägt.

Kurztrip in Ihren Wahlkreis

Wer in Ramstein den größten US-Luftwaffenstützpunkt, in Miesau das größte Munitionsdepot und in Landstuhl das größte US-Militärhospital außerhalb der Vereinigten Staaten hat, dazu eine US-Militärgemeinde mit zehntausenden Soldaten und Angehörigen beherbergt - der kann sich dem Einfluss des "American Way of Live" nicht entziehen. Das gilt natürlich auch umgekehrt.

Das Bild Deutschlands in den USA wird von den überwiegend sehr freundschaftlichen deutsch-amerikanischen Beziehungen in diesem Wahlkreis zumindest beeinflusst.

Landei oder Stadtgewächs - So ist Ihr Wahlkreis geprägt