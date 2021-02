Der größte Arbeitgeber im Wahlkreis 31 ist mit Abstand das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, das 1885 in Nieder-Ingelheim gegründet wurde. Das weltweit tätige Unternehmen beschäftigt am Stammsitz in Ingelheim etwa 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und investiert dort auch. 90 Millionen Euro flossen in eine neue Tabletten-Fabrik, 50 Millionen steckte Boehringer nach eigenen Angaben in ein neues Bürogebäude in Ingelheim. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) ist das Pharmaunternehmen der drittgrößte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz (Stand 2019).

In der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und in Budenheim finden Menschen Beschäftigungen ganz unterschiedlicher Art: Es gibt Dienstleister in Hotellerie, Gastronomie und Gesundheitsbranche, genauso wie Handwerksbetriebe oder Landwirtschaft mit Wein- und Obstanbau. In Budenheim hat zudem ein Spezialist für hochwertige Phosphate und Spezialchemie seinen Standort - die Chemische Fabrik Budenheim, die wie Boehringer weltweit tätig ist.