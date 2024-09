Notfall in der Luft: F-16 Pilot wirft Treibstofftanks über der Eifel ab

per Mail teilen

Der Pilot eines F-16 Kampfjets der US-Airbase Spangdahlem ist am Donnerstag in eine Notlage gekommen. Der Pilot setzte gegen 17:24 Uhr einen Notruf ab.

Der Pilot habe zwei leere Treibstofftanks abwerfen müssen, teilte die Airbase mit. Diese seien in einem Waldgebiet der Gemeinde Ittel, einem Ortsteil von Welschbillig (Kreis Trier-Saarburg), am Boden aufgekommen. Ganz in der Nähe fließt die Kyll. Das Gebiet befindet sich etwa 11 Kilometer südwestlich der US-Airbase Spangdahlem.

Pilot landet unverletzt auf Airbase Spangdahlem

Der Pilot konnte unverletzt auf dem Flugplatz Spangdahlem landen. Um welchen Notfall es sich genau handelte, teilte die Airbase nicht mit. Bergungsteams der Airbase haben ihre Arbeit, die Treibstofftanks aus dem Wald zu holen, am Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen unterbrochen, teilte das Büro für Öffentlichkeitsarbeit mit.

Airbase sieht keine Umweltgefahr

Da die Tanks leer waren, geht die Airbase nicht davon aus, dass es Gefahren oder Umweltprobleme gibt.

In Spangdahlem ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit mehr als 20 Flugzeugen beheimatet. Die Staffel, die weltweit Einsätze der US Air Force und der NATO unterstützt, ist das Kernstück des Flugplatzes. Zum 52. Jagdgeschwader gehören nach Angaben der Airbase mitsamt Angehörigen rund 10.000 Amerikaner. Die US-Luftwaffe ist seit Mitte der 1950er Jahre in Spangdahlem präsent.