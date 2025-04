Mann stirbt bei Feuer in Eisenberg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist am Vormittag ein 60-Jähriger ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr wurde am Dienstag um kurz vor 10 Uhr zu einem Brand in der Schillerstraße in Eisenberg gerufen. Dort sei in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Die Einsatzkräfte hätten mit Hilfe von Atemschutzgeräten die stark verqualmte Wohnung betreten können. Dort hätten sie einen 60-jährigen Mann gefunden. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung durch einen Notarzt habe der Mann nicht gerettet werden können.

Ursache für Feuer in Eisenberg ist noch unklar

Nach Angaben der Polizei in Kirchheimbolanden konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Weitere Wohnungen seien von dem Feuer nicht betroffen. Es habe auch keine weiteren Verletzten gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach kurzem Lüften hätten die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses zurück in ihre Wohnungen gekonnt. Warum das Feuer in der Wohnung entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei versucht jetzt, die Brandursache herauszubekommen.