Was die erhöhte Sicherheitsstufe für die Air Base Spangdahlem bedeutet

Wegen der Gefahr eines terroristischen Anschlags hat auch die Air Base Spangdahlem in der Eifel ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Im Umland ist davon kaum etwas zu bemerken.

Der Flugplatz Spangdahlem ist derzeit in Alarmbereitschaft. Am Sonntag hat das europäische Oberkommando des US-Militärs in Stuttgart die Sicherheitsstufe auf allen Stützpunkten in Europa erhöht. Auch auf der Air Base in der Eifel gilt jetzt die Stufe "Charlie". Und das nicht zum ersten Mal, wie dem SWR ein ehemaliger Mitarbeiter der Air Base erzählt, der anonym bleiben möchte.

Der Deutsche hat jahrzehntelang für die Amerikaner gearbeitet und dabei mehrmals erlebt, wie die Sicherheitsvorkehrungen erhöht wurden. Zum Beispiel 2011, nachdem ein Islamist einen Busfahrer und zwei US-Soldaten auf dem Frankfurter Flughafen erschossen hatte. "Danach wurde dann beschlossen, dass die Airmen draußen keine Uniformen mehr tragen dürfen", erzählt der frühere Mitarbeiter.

Erhöhte Sicherheitskontrollen an den Toren zur Air Base

2022 wurde dieses Verbot dann wieder aufgehoben, doch jetzt wurde es laut Medienberichten wieder inkraft gesetzt. Dies diene dem Schutz der Soldaten. Denn in Uniform wären sie natürlich identifizierbar. Außerdem sollen die Militärangehörigen verdächtige Aktivitäten melden und Reisehinweise des Außenministeriums beachten, heißt es beim Europäischen Oberkommando: "Aus Gründen der operationellen Sicherheit werden wir zu spezifischen Maßnahmen nichts sagen, aber wir bleiben wachsam."

Zum Beispiel an den Toren zum Flugplatz. Auch das hat der ehemalige Mitarbeiter in seiner Zeit auf der Base schon häufiger erlebt, wie er sagt: "Da werden dann nicht nur die Ausweise kontrolliert, sondern es werden auch mal die Fahrzeuge durchleuchtet. Die Kontrollen werden dann einfach verschärft." Es sei auch vorgekommen, dass Angestellte manche Gebäude auf der Base nicht mehr betreten durften.

Uniformen wie diese sind in der Eifel ein gewohntes Bild im Alltag. Oft Soldaten tragen sie auch außerhalb der Base. Das ist aktuell nicht gestattet. dpa Bildfunk Picture Alliance

Liegt eine konkrete Bedrohung für Spangdahlem vor?

Der Grund für die erhöhte Sicherheitsstufe ist unklar. Das US-Militär gibt dazu keine Auskunft. Allgemein wird die Stufe "Charlie" allerdings ausgerufen, "wenn ein terroristischer Anschlag oder ein Angriff auf Personal wahrscheinlich ist", heißt es etwa bei der Defence Logistics Agency, die ein Teil des US-Verteidigungsministerium ist.

Die "Force Protections Condition Charlie" ist demnach die zweithöchste Sicherheitsstufe. Die höchste heißt "Delta". Sie kommt aber erst zum Tragen, wenn ein Terroranschlag kurz bevorsteht oder schon ausgeführt wurde. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 galt auf den europäischen Stützpunkten die Stufe "Bravo", die schon von einem erhöhten Risiko für die Stützpunkte ausgeht. Ob es derzeit konkrete Hinweise auf einen Anschlag auf einen Stützpunkt in Deutschland gibt - diese Frage beantwortet das US-Militär nicht. Auch nicht, von welchen Gruppierungen eine Bedrohung ausgehen könnte. Auch das Mainzer Innenministerium, das von den Amerikanern informiert wurde, spricht vage von einer "permanenten, abstrakten Gefährdung".

In der Vergangenheit waren US-Stützpunkte vor allem im Visier von islamistischen Terroristen. So hatten fünf Männer aus Tadschikistan vor einigen Jahren etwa Sprengstoffanschläge auf der Air Base Spangdahlem geplant. Per Drohne oder Gleitschirm wollten sie Bomben über dem Flugplatz abwerfen. Dafür hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf sie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

"Von außen betrachtet, ist alles ruhig, so wie immer"

Auch Lothar Herres weiß darüber nichts. Normalerweise ist der Mann aus Binsfeld gut darüber informiert, was auf dem Flugplatz Spangdahlem los ist. Als Geschäftsführer des Host Nation Council, eines deutsch-amerikanischen Freundschaftsvereins, kennt er viele, die auf dem US-Stützpunkt in der Eifel leben und arbeiten.

Doch von der erhöhten Sicherheitsstufe in Spangdahlem hat auch er nur aus der Presse erfahren: "Da hört man als Zivilist gar nichts, wenn es um Sicherheitsinteressen geht." Auch Marcus Konrad (CDU), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher, wurde vom Flugplatz nicht informiert: "Von außen betrachtet, ist alles ruhig, so wie immer."