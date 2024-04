Schnauzer Karl wird für Schnüffelnase geehrt

Nach einer zweijährigen Grundausbildung müssen Hundeführer und Hund natürlich regelmäßig weitertrainieren. Karl und Frauchen Stefanie Weber trainieren unter der Woche einmal im IG Nord in Kaiserslautern. An den Wochenenden gibt es dann noch eine zusätzliche Übung mit der Rettungshundestaffel. Vier Stunden sind die Gespanne abwechselnd auf einem Trümmergelände, einem Firmengelände oder in einem Waldstück unterwegs, um ganz unterschiedliche Einsatzszenarien zu üben. Manchmal finden auch gemeinsame Übungen mit benachbarten Staffeln oder mit der Feuerwehr statt.