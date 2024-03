Die Bergsteigerin und Autorin Sandra Freudenberg wanderte auf den Spuren von Kaiserin Sisi, pilgerte durch die Alpen und beschreibt in ihren Büchern, was sie daran so fasziniert.

Die Leidenschaft für die Berge hat Sandra Freudenberg früh entdeckt – an der Hand ihrer Großmutter lernte sie das Bergsteigen. Mit 17 zog sie dann von der Eifel in die Alpen und wurde dort zur Alpinistin. Sie ist Gründerin und Festivalleiterin des renommierten Alpen Film Festivals, die Filmtour ist Treffpunkt der Bergsport- und Dokumentarfilmszene. Außerdem hat sie das literarische Event "Berg.Salon" gegründet. "Sisis Freiheit" und "Hoch und heilig" Lange Bergtouren, auf denen sie Geschichte und Kultur von Orten und Landschaften ergründet, sind für Sandra Freudenberg das Schönste auf der Welt. Deshalb schreibt sie Bücher über Berge, die regelmäßig auf den Bestsellerlisten landen. Vom Wandern auf den Spuren von König Ludwig II. oder den schönsten Wanderungen der Kaiserin Sisi in "Sisi – Es lebe die Freiheit". Ihr aktuelles Buch "Hoch und Heilig" ist ein Natur-Bildband über Pilgerwege in den Zentral-Alpen. Denn das Pilgern gilt als elementarer und tief verwurzelter Bestandteil der Kultur der Alpen. Auf welche geheimnisvollen Routen sich Sandra Freudenberg begeben hat, berichtet sie in SWR1 Leute. Knesebeck Verlag Hoch und heilig Pilgern in den Alpen Autor: Sandra Freudenberg Verlag: Knesebeck ISBN: 978-3957286376