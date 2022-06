Test: wie gut und sicher sind Wander-Apps?

99 Schüler und ihre Lehrer aus Bergnot gerettet - weil die im Internet als angeblich leichte Feierabendroute beschriebene Wanderung tatsächlich richtig schwierig war. Wie verlässlich sind Routenbeschreibungen im Netz und sind Wander-Apps sicherer?

Stiftung Warentest nimmt Wander-Apps unter die Lupe

Wander-Apps sind durchaus hilfreich, weil Sie Ihre Route vorab genau planen können - am besten gleich am Computer mit größerem Bildschirm. Oft haben auch schon andere Wanderer Routentipps abgespeichert, per Filter können Sie sich dann leichte Strecken anzeigen lassen oder ihre Wunschroute von der App auf Schwierigkeit bewerten lassen.

Wichtiger Tipp von den Experten der Stiftung Warentest: Die Kartendaten in der App schon vor der Wanderung herunterladen ("Offline-Nutzung") und eine Powerbank mitnehmen, falls der Handyakku schlapp macht.

Welche Wander-Apps schneiden im Test am besten ab?

Zwei Apps haben bei Stiftung Warentest (10/2021) mit "gut" abgeschnitten - auch im Praxistest in den Berchtesgadener Alpen: "Komoot" und "Outdooractive". Diese Apps haben Navigationspfeile und Sprachansagen, sind aber teuer: in der Premium bzw. in der Pro-Plus-Version pro Jahr 60 Euro. Einzelne Kartenpakete gibt es bei Komoot aber schon ab vier Euro, die kostenlosen Versionen beider Apps leisten, so die Tester, nicht viel.

Kritik der Tester: Bei allen getesteten Apps waren die Kartendaten nicht aktuell. Ein Weg zum Beispiel war schon seit Monaten gesperrt und die Wanderer wurden trotzdem dorthin gelotst.

Wie gut ist Google Maps fürs Wandern?

Das Urteil der Tester: Google Maps ist eine gute Zusatz-App für Anfahrt, Gastronomie oder spontane Streckenänderungen. Aber Google Maps erkennt keine Wanderwege, die Offline-Nutzung - das Vorab-Herunterladen von Karten - ist kompliziert.

Wie vertrauenswürdig sind Wandertouren aus dem Internet?

»Bei Wetter-Apps gibt es bessere und schlechtere - aber für Bergwetter-Prognosen sind sie nicht gut geeignet. Besser ist da ein Regenradar, das zeigt, wenn sich Regengebiete oder Unwetter bilden und wo sie hinziehen.«

Wetter-Apps: nicht unbedingt geeignet für Bergtouren

Normale Wetter-Apps würden zum Beispiel im flachen Vorland der Berge Nieselregen anzeigen, am Berg selbst könnte das aber ein regelrechter Sturzregen sein. Tipp von SWR1 Meteorologe Hartmut Mühlbauer: schon morgens aufs Wetter schauen - wenn es da schon einzelne Schauer gibt oder es drückend schwül ist "dann kommt auf jeden Fall was in den Bergen". Und: Gewitter ziehen in den Bergen sehr schnell auf, teils schon binnen einer Viertelstunde. Bei ersten Anzeichen - etwas sich schnell aufplusternde Wolken - sofort den Rückweg antreten oder in einer Hütte einkehren.