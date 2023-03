Fernwanderweg E5 Oberstdorf – Meran oder Jakobsweg - wer das geschafft hat: Hut ab! Aber Christine Thürmer setzt dem die Krone auf: Sie ist Extrem- und Langstrecken-Wanderin.

»Jetzt sind die Fragen an der Reihe. "Wie ist das mit Sex auf dem Trail?" Ich muss innerlich schmunzeln ... die Frage kommt auf meiner Vortagstour durch die Schweiz fast jeden Abend auf ... Die Deutschen hingegen wollen eher wissen "zahlst Du Steuern?" oder "bist Du sozialversichert?" ... In Österreich sorgt man sich vor allem um meine Gesundheit: "Leiden Sie unter Mangelerscheinungen?" «

Extremwandern: Wanderlust auf höchsten Niveau

Vergessen wir den Sonntagsspaziergang mit Oma und Opa im Wald. Christine Thürmer hat das Wandern auf einen anderen Level gehievt. 60.000 Kilometer durch 40 Länder machen sie zur meistgewanderten Frau der Welt. Dazu gehören 800 Kilometer auf der Via Transilvanica, eine 4000 Kilometer lange Mammutwanderung von der deutsch-polnischen Grenze bei Görlitz bis nach Sizilien und diese Extremwanderung:

Wandern, Wildnis, Abenteuer und Natur pur

Extremwandern und Langstreckenwandern sind die Hobbies von Christine Thürmer - und das sogenannte "Thruhiking". Da ist das Ziel, einen langen Fernwanderweg zusammenhängend an einem Stück zu absolvieren. Dazu kommen noch Radfahren und Paddeln, mit denen sie auch schon mindestens 35.000 Kilometer eingesammelt hat. Mit unglaublichen Naturerlebnissen und vor allem Begegnungen mit Menschen und ihrer Gastfreundschaft:

Verlust als Auslöser für einen kompletten Lebenswandel

Nachdem Christine Thürmer den Job und einen Freund verlor, drehte sie ihr Leben um und zog los. Ihre erste lange Tour ging von Mexiko nach Kanada, in fünf Monaten und einem Tag. Ihre Wohnung in Berlin löste die Bayerin später auf und wurde zur Vollzeitwandererin, die in Blogs und mittlerweile in Spiegel-Bestsellern über ihre Trips berichtet und Tipps für andere Interessierte gibt.