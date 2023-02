per Mail teilen

Das komplette Ausmaß der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien ist derzeit nicht abzusehen, die Zahl der Opfer steigt immer weiter. Wichtig ist jetzt umfassende Hilfe.

Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien Das "Bündnis Entwicklung Hilft" und die "Aktion Deutschland Hilft" rufen gemeinsam zu Spenden auf folgendem Konto auf: IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien Hier kommen Sie direkt zur Spenden-Seite. Das Bündnis Deutschland Hilft ist ein Bündnis von elf Hilfswerken, darunter "Brot für die Welt" und "misereor". Die Aktion Deutschland Hilft ist ein Zusammenschluss von 23 Hilfsorganisationen, darunter die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser Hilfsdienst.

Für Care Deutschland leitet Pamela Orgeldinger die internationalen Programme. Sie ist im Kreis Göppingen aufgewachsen und koordiniert den Hilfseinsatz. Sie spricht in SWR1 Leute ausführlich über die Probleme und Herausforderungen, die die Katastrophenhilfe jetzt zu bewältigen hat.

Mit jeder Stunde wird das Leid größer: aktuelle Informationen zur Lage im Erdbebengebiet

Hilfe für die Erdbeben-Opfer: schwierig

Das aktuelle Katastrophengebiet ist groß und hat seine grundsätzlichen Schwierigkeiten. Der Norden Syriens wird teilweise von Aufständischen kontrolliert und die EU-Sanktionen gegen das Land behindern die notwendige Erdbebenhilfe. Dazu kommt noch das Winterwetter in der Region, das die Arbeit erschwert und die Überlebenschancen reduziert.

Eine zusätzliche Herausforderung für Care ist außerdem, dass auch eigene Mitarbeitende vor Ort von der Katastrophe betroffen sind.

»Wir haben leider einen Mitarbeitenden verloren: Er ist unter den Trümmern seines Hauses mit seiner Familie gefunden worden. Und es gibt einen Mitarbeitenden, der vermisst wird.«

Damit sie vor Ort helfen können, müssen die Freiwilligen vor Ort aber die Gewissheit haben, dass sie und ihre Familien in Sicherheit sind. Das sei im Moment schwierig, weil viele in ihren Autos, auf der Straße oder in Gemeinschaftsunterkünften schlafen.

»Wir haben einen Mitarbeitenden, der ist selber in einer Notunterkunft mit seiner Familie. Einfache Dinge, wie Essen zu finden, sind eine große Herausforderung. Die müssen sich dann aufteilen als Familie: Zwei bleiben in der Unterkunft und zwei gehen raus und sind stundenlang unterwegs, um Essen für die Familie zu finden. Sie können das nur machen, weil sie noch Bargeld haben.«

Live-Blog zur Erdbeben-Katastrophe

Enorme Hilfswelle aus Baden-Württemberg für die Erdbebenopfer

Sofort nach den ersten Meldungen über das massive Erdbeben haben Hilfsorganisationen begonnen, Spenden zu sammeln. Ersthelfer aus dem Land haben sich auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht.

Privatleute sammeln Kleider und Nahrungsmittel und bringen sie mit Kleinbussen und Transportern so nahe wie möglich an die Betroffenen. Nicht immer leicht, teils sogar unmöglich - vor allem im syrischen Teil des Katastrophengebiets.

Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras will außerdem türkischen Erdbebenopfern einen Aufenthalt in Deutschland ermöglichen.

Warum Geld mehr hilft als Sachspenden