Technisches Hilfswerk in BW schickt 50 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei

In Baden-Württemberg schicken Organisationen wie das Technische Hilfswerk Hilfe in die Türkei und Syrien. Auch viele Angehörige packen ihre Koffer.

Hilfsorganisationen in Baden-Württemberg fahren große Hilfsangebote für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien auf. Rund 50 Tonnen Hilfsgüter schickt das Technische Hilfswerk (THW) Baden-Württemberg in die Türkei. Unter anderem sind 2.000 Feldbetten, Schlafsäcke und Decken unterwegs. Auch Zelte, Heizgeräte und Isomatten werden in das Krisengebiet gebracht.

Die Hilfsgüter stammen aus dem Logistikzentrum des Auswärtigen Amtes im Großraum Ulm. Der Bestand ist dort speziell für solche Notfälle eingelagert. Mit drei militärischen Transportflugzeugen soll die Bundeswehr die Hilfsgüter des THW Baden-Württemberg am Donnerstag in die Türkei bringen. Das Personal soll vorerst nicht ins Krisengebiet geschickt werden, so ein Sprecher. Weitere Transporte von Hilfsgütern seien aber in Planung.

Das Technische Hilfswerk (THW) Baden-Württemberg hat rund 50 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei geschickt. THW Landesverband Baden-Württemberg

Angehörige fliegen vom Stuttgarter Flughafen in die Türkei

Auch viele Angehörige wollen selbst Hand anlegen und fliegen zu ihren Familien in die Türkei. Aziz Çatak aus Bad Saulgau ist einer von ihnen. Seitdem er am Montagmorgen von der Erdbebenkatastrophe gehört hat, hat er keine Ruhe mehr gefunden.

"Ich habe Verwandte, meine komplette Verwandtschaft ist draußen. Ich habe eine Tote in der Familie und 2 Kinder, die schwer verletzt sind." Seine Angehörigen lebten jetzt auf der Straße. Dort gebe es kein Wasser und nichts zu Essen. Seine Sorge gilt nicht nur den Verwandten, sondern auch besonders den schwerkranken Kindern in der Erdbebenregion. Aziz Çatak engagiert sich in einem Verein schon seit Längerem für diese Kinder.

Eine andere Frau will auch helfen. Ihr Cousin sei zunächst alleine vorausgeflogen. Mit dicken Wolldecken, Schals und Jacken im Gepäck. "Wir haben auch Familie dort. Ich habe ihm ein paar Schlafsäcke mitgegeben, so viele, wie er mitnehmen konnte."

Immer wieder erschüttern Nachbeben die Region. Trotzdem machen sich Angehörige auf den Weg in die Türkei - in der Hoffnung, den Menschen helfen zu können.