Pfifferlinge, Röhrlinge, Täublinge, Milchlinge oder Fliegenpilz: Experte Rainer Schall weiß, wie man sie unterscheidet. Darauf müssen Sie achten.

SWR Corinna Scheller

Pilze sammeln 2022: Giftige Pilze erkennen

Wir sind mitten in der Pilzsaison und die ist trotz des trockenen Sommers richtig gut, zumindest dort, wo es ordentlich geregnet hat. Rainer Schall ist Pilzsachverständiger im Allgäu und bietet Interessierten Kurse an, um sich in der Vielfalt der Pilzfamilien zurechtzufinden: Ob Röhrlinge, Täublinge, Milchlinge und was sie unterscheidet, über all das klärt Rainer Schall auf. Der Experte weiß auch, wie man giftige Pilze erkennt.

Kräuter und Heilpflanzen aus der Natur

Der Diplom-Biologe bereiste häufig die kanadische Wildnis und paddelte mit seinem Kanu auf verschiedenen Flüssen im Yukon. Seine Faszination für die Natur gibt der Waldpädagoge in Outdoor- und Wildnis-Kursen weiter. Auch seine Erfahrung als Wildkräuter- und Heilpflanzenexperte teilt er. In SWR1 Leute verrät Schall, was 2022 zu einem guten Pilzjahr macht und wo sich wann die besten Exemplare finden lassen.