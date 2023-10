Pessimismus bringt nichts, davon ist Dirk Steffens überzeugt. Er sucht beim Blick auf unsere Umweltprobleme lieber nach Lösungen.

Für seine Verdienste rund um Umwelt und Artenschutz wurde Dirk Steffens in diesem Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Christina Körte

Wir sind keinem Schicksal ausgeliefert, sondern haben es komplett in der eigenen Hand.

Die Welt gesund essen

Wie können wir 10 Milliarden Menschen satt bekommen? Das ist laut dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens die drängendste Frage, die sich für die Menschheit stellt – und von deren Antwort es auch abhängt, ob wir Probleme wie die Klimakrise, das Artensterben und die Grundwasserversorgung in den Griff kriegen. Um eine Antwort darauf zu kriegen, reiste er um die ganze Welt, besichtigte eine Giga-Milchfabrik mitten in der arabischen Wüste, ein Schweinehochhaus in China, recherchierte, ob gentechnologisch veränderte Lebensmittel tatsächlich so schlecht sind wie ihr vermeintlicher Ruf und schaute sich Vorzeigebetriebe der regenerativen Landwirtschaft an.

Schont den Geldbeutel und die Umwelt

Sein Fazit: Es kommt weniger darauf an, ob man sich mal eine Bratwurst gönnt oder vegan lebt – viel mehr, wie die Lebensmittel erzeugt wurden, die man isst. Und man kann darauf achten, dass man weniger Lebensmittel wegwirft, indem man seinen Kühlschrank besser managt und cleverer einkauft. Manchmal sind es die kleinen Schritte, die große Wirkung haben.

Morgen früh loslegen, Geld sparen und die Welt retten!

Zur Person

Dirk Steffens wurde als Moderator von TerraX bekannt. Für seine Naturfilme reiste er in mehr als 120 Länder. Er ist außerdem nationaler Botschafter des WWF und des Jane-Goodall-Instituts sowie UN-Botschafter für die Dekade biologische Vielfalt. Für seine Verdienste rund um Umwelt und Artenschutz wurde er in diesem Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.